Moncloa, zona cero

Es asombroso la de periodistas, columnistas, tertulianos, todólogos, super opinadores etc. que tienen soluciones para todo, en todas las cadenas, emisoras y diarios. Todo es criticable y por lo general todo está mal hecho, sobre todo si se trata de los "otros". Teniendo gente tan ilustrada no me explico como este país tiene tantos prblemas, todos han equivocado su profesión.