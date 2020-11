Las nuevas restricciones provocan desaliento en los sectores afectados

Hubo quien directamente cerró al mirar al cielo. No abrió, mejor dicho. Ni poner la terraza. A ver mañana... Mañana es hoy, jueves, el primer día que la nueva normalidad se retuerce por enésima vez mientras tantos esperan lo peor. Lo peor es el persianazo, que para algunos ya ha llegado. A la espera de que lo refrende la publicación del nuevo decreto en el BOA, locales de juego, gimnasios, piscinas cubiertas o pistas deportivas de interior, por decir, tendrán que cerrar hoy mismo las puertas. Los bares con terraza, comercios, cines, museos y centros culturales en general aguantan a bocanadas la última restricción, esos horarios que tan raros suenan por aquí. A las ocho de la tarde, salvo servicios esenciales, llave y candado.

La apuesta del Gobierno de Aragón por evitar la socialización como modelo para huir de los contagios ha llegado al sector de los salones de juego, que acata el cierre total con disciplina e incluso ha declarado su «compromiso con las medidas sanitarias» que se están adoptando en una situación tan complicada. También expresa, no obstante, su preocupación «por los efectos que esto puede tener para una actividad que emplea a cerca de 2.500 personas en Aragón y de la que viven muchas familias». El cierre de los 118 salones de las tres provincias «tendrá impacto directo en otros sectores económicos y en la recaudación tributaria de la comunidad autónoma», explica José Antonio Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón (AESA).

En general, hay aceptación en los sectores más perjudicados, casi obediencia. Se comprende la situación de alarma, el camino hacia el colapso que anuncian algunos sanitarios, la difícil convivencia con el virus, pero se reclaman medidas, fórmulas de ayuda para que el trago no sea tan amargo.

En la hostelería, por ejemplo, la desesperación no ha caído. En la última encuesta que maneja la Asociación de Cafés y Bares, el 98% de sus asociados admite que su negocio no va a ser viable si la situación no da un giro. Casi la mitad de ellos, que son los mismos, manifestaba diez días atrás, cuando se decretó en Aragón el nivel 3 de alerta, que su intención era aguantar, impulsado por ese halo de resiliencia que distingue al sector, aprovechando también la inercia del momento y el buen tiempo que permitía el trabajo, mayoritariamente a terrazas pero también a locales de comidas para llevar.

Su persistencia, como la de algunos comercios, puede chocar con la realidad que ofrece el clima aragonés y la severidad de las cortapisas normativas. Ayer hubo quien no abrió su establecimiento. Y más de uno se fue pronto. Las terrazas ofrecieron, además, una imagen poco común en las últimas semanas. La jornada comenzó con veladores semivacíos, pero la lluvia se llevó clientes y esperanzas para mostrar el terreno baldío sobre el que se trabajará las próximas semanas, meses quizá.

José Manuel Clemente, propietario del Planta Calle, un clásico de la plaza San Felipe, resume fácil el sentimiento de la mayoría de hosteleros: «Es superinjusto para todos. Yo soy uno de los afortunados que ha podido trabajar muy bien hasta el lunes, pero ahora viene peor climatología y ya no sé qué voy a hacer. No hay que engañarse, ahora viene el mal tiempo y es difícil que la gente esté en las terrazas, aún más entre semana, cuando vamos a tener que cerrar a la hora que la gente sale de trabajar. Lo lógico sería estar todos cerrados y tener todos cero gastos mientras no podamos abrir».

La síntesis deja un panorama de incertidumbre bien conocido en el 2020, y dudas sobre si este será el último cierre, el último recorte horario, el principio del final. A las 20.00 horas de este jueves quedarán menos luminosos. No hay neón en las persianas ni luz en el horizonte cercano, de bares, tiendas, teatros, peluquerías o estancos. Y habrá que cambiar algunos hábitos, otra vez, a la espera de que se permita reabrir con plenas garantías de seguridad. Hasta entonces toca sobrevivir, y a la mayoría hacerlo en condiciones que consideran inviables. La pregunta es común: ¿nadie viene al rescate?