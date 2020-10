La ONU pide ayuda a multimillonarios del mundo para superar la pandemia

El director de Programa Mundial de Alimentos (PMU) de la ONU, David Beasley, hizo este viernes una petición inédita a los multimillonarios del mundo para que ayuden a salvar vidas ante la crisis mundial "sin precedentes" causada por el Covid-19, y que, según Beasley, podría abocar a la hambruna a decenas de países.

"Les pido a los multimillonarios, que por favor, nos ayuden ahora mismo. La humanidad necesita ayuda ahora mismo y esta es una petición única, no es una solicitud anual. El mundo se encuentra en una encrucijada y necesitamos que los multimillonarios den un paso al frente de una manera que no han hecho nunca", dijo Beasley en una rueda de prensa virtual celebrada en la sede de Naciones Unidas de Nueva York.

LOS RICOS DE LOS EEUU

Beasley hizo referencia entre otras cosas a que el capital combinado de las doce personas más ricas de los Estados Unidos, suma un billón de dólares y recordó los grandes beneficios logrados por las grandes tecnológicas gracias a la pandemia, que por otro lado, amenaza la seguridad alimentaria de millones de personas.

Según un reciente informe del centro Institute for Policy Studies, los 643 estadounidenses más ricos aumentaron su riqueza en 845.000 millones de dólares entre el 18 de marzo y el 15 de septiembre.

SITUACIÓN COMPLICADA

"¿Por qué no podemos usar algo de ese dinero? No necesito un billón, sólo necesito unos pocos miles de millones de dólares para salvar millones de vidas, para salvar a la humanidad de una de las mayores catástrofes desde la Segunda Guerra Mundial", dijo antes de subrayar con ironía: "No es mucho pedir. Señor ten piedad. Si pasas de un patrimonio neto de 500.000 millones a 495.000 millones, no creo que tengas que privarte de una comida".

Beasley, que recientemente concluyó una visita a varios países del Sahel, recordó la difícil situación que atraviesa esta región africana, así como otros países como Yemen, Afganistán o Siria y dijo que la ayuda de las naciones donantes, que en 2019 ascendió 8.400 millones de dólares, podría verse comprometida debido a que "los países ricos han colocado 17.000 millones de dólares en paquetes de estímulo económico en sus propias economías y esos son 17.000 millones que no estarán disponibles para 2021".