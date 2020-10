La pandemia, en el centro de la campaña de EEUU a cinco días de las elecciones

La realidad no tiene escapatoria: el coronavirus ha contagiado a más de 8,8 millones de personas en Estados Unidos, ha dejado más de 227.000 muertos y sigue golpeando al país. En las dos últimas semanas ha habido un 39% de aumento de nuevos casos y solo este miércoles se registraron casi 80.000 y 1.025 muertes según los datos del Covid Tracking Project. Si se escucha a Donald Trump en Twitter o en los mítines de su frenética actividad en la recta final de la campaña, no obstante, el mensaje que se escucha es que el país está dejando atrás lo peor.

Esa afirmación no tiene base científica. No es, desde luego, lo que dicen expertos sanitarios como el doctor Anthony Fauci, que este miércoles reconocía que la normalidad puede no regresar hasta 2022. Tampoco es lo que están viendo las bolsas, ese oráculo que en tiempos de vacas gordas a Trump le gusta citar como señal de sus triunfos pero que ha desaparecido de su discurso en días como este miércoles, cuando movidos por los miedos a la pandemia los mercados estadounidenses continuaron caídas que apuntan a que cerrarán su peor semana desde marzo.

A cinco días de las elecciones presidenciales en las que busca la reelección frente a Joe Biden, siete puntos y medio por detrás en las encuestas nacionales y aunque en menor medida también en estados bisagra clave, Trump sigue enfrascado en su mundo alternativo sobre la crisis.

DOS VISIONES

Este miércoles lo ha proyectado primero desde Twitter, donde ha escrito que la conversación sobre la pandemia es un artificio de los medios (a los que ha vuelto a denostar como noticias falsas) y ha sugerido que dejarán de hablar de ello el 4 de noviembre, un día después de las elecciones.

Covid, Covid, Covid is the unified chant of the Fake News Lamestream Media. They will talk about nothing else until November 4th., when the Election will be (hopefully!) over. Then the talk will be how low the death rate is, plenty of hospital rooms, & many tests of young people.