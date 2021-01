La plataforma Médicos Eventuales de Aragón rechaza las oposiciones tras la carga de trabajo de la pandemia

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Me parece lamentable utilizar una pandemia y la desgracia que nos ha caído encima para pretender acceder a un puesto fijo sin examinarse Yo también quiero que me den una plaza fija así que si lo consiguen que me digan en qué lista apuntarse