Podemos propone un pacto a cinco (sin Vox) para ejecutar las medidas que salgan de la Comisión del Futuro

El portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha sugerido la creación de un grupo conformado por todos los partidos del consistorio menos Vox (PP, Cs, PSOE, ZeC y Podemos) con capacidad ejecutiva para aplicar las medidas que salgan de la Comisión para el futuro de la ciudad. Se trataría pues de que los cinco partidos que quedan en este foro (los ultraderechistas se marcharon el pasado lunes) tuvieran corresponsabilidad a la hora de implementar las políticas pactadas que consten en el dictamen final de la comisión, que se deberá aprobar en pleno el próximo viernes 5 de junio.

No sería, como tal, un Gobierno paralelo al actual, pero sí algo semejante. “Por un lado estaría el Gobierno actual de PP y Cs, el de Azcón, que es el más débil de la historia de la ciudad al haber perdido el apoyo de Vox, que se encargaría de la gestión diaria de las labores de Gobierno. Y por otro, este grupo conformado por representantes de los cinco partidos que tendrían que ejecutar las medidas que consensuemos”, ha explicado Rivarés. En la práctica se constituiría como una junta de portavoces con más competencias y sin Vox.

La propuesta nace precisamente de esa “debilidad” que atribuye al Ejecutivo municipal el concejal morado. A su parecer, las resoluciones que dicte la Comisión para el futuro y su implementación no pueden depender de los votos de un grupo, Vox, “que se ha levantado del debate más importante de la ciudad en los últimos tiempos”. Esta propuesta se situaría “entre lo ideal y lo posible”, ha contado Rivarés, puesto que ha dado por hecho que un gobierno a cinco, con un alcalde del grupo más votado (el PSOE en este caso), no sería aceptado.

Asimismo, el de Podemos ha presentado las propuestas de su grupo municipal para la Comisión para el futuro de Zaragoza. Son 157 medidas en total, que se dividen en diferentes ámbitos, como el medio ambiente, los derechos sociales o el comercio. En la presentación de la lista Rivarés ha defendido la capacidad de los cinco partidos del foro para alcanzar un consenso.

Entre este miércoles y el jueves los grupos presentarán sus paquetes de medidas. Las que coincidan entre los cinco grupos, ha defendido Rivarés, deberían añadirse directamente al dictamen final, mientras que durante los primeros días de la semana que viene se deberán debatir aquellas en las que no haya acuerdo inicial. En caso de no haber consenso, el portavoz morado opina que se deberían incorporar al dictamen las medidas que apoye la mayoría. “Creo que podremos votar un dictamen que no nos guste punto por punto. Habrá cosas que nos gusten más y otras que menos, pero lo importante es que el grueso del texto nos convezca a los cinco”, ha aseverado Rivarés.