El PP acusa al Gobierno de Aragón de hacer una "treta jurídica" con el decreto de alerta sanitaria

El Partido Popular en las Cortes de Aragón ha acusado al Gobierno de Aragón de realizar una "treta jurídica" con el decreto ley por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria por la pandemia. En el debate parlamentario para la tramitación de este decreto, que ha salido adelante con 14 enmiendas y pese a los votos en contra del PP y Vox, la oposición ha criticado el instrumento legal utilizado por el Ejecutivo autonómico para hacer frente a la pandemia.

"No vamos a votar a favor porque no vamos a ser cómplices silenciosos de una treta jurídica que no respeta la democracia", espetó la portavoz adjunta popular, Mar Vaquero. "El Gobierno de Aragón sabe que es una tropelía jurídica, ¿con qué legitimidad va a decir el Gobierno de Aragón a los ciudadanos que cumplan la ley?", se preguntaba la portavoz popular. "No pueden restringir derechos y libertades con un decreto ley", ha proseguido Vaquero. "El PP no puede votar a favor de ir en contra de la ley, porque eso supone perder la libertad e ir en contra de la democracia", ha asegurado.

Vaquero ha recibido la réplica del portavoz socialista Darío Villagrasa, que ha asegurado que "si hoy gobernara el PP, el tono de este portavoz sería de colaboración y apoyo". Villagrasa ha remarcado que "el Gobierno de Aragón se ha dejado la piel en esta pandemia y creo que con sus declaraciones y su tono solo buscan desgastar al Gobierno". "Pero este Gobierno, --ha insistido--, va a seguir trabajando y estando activo".

25% de aforo en el interior de la hostelería

Pese al enésimo rifirrafe de entre PSOE y PP a cuenta de este decreto ley, el proyecto se aprobará con la inclusión de 14 enmiendas desde los grupos parlamentarios, entre ellas, una de Ciudadanos que plantea un aforo del 25% en el interior de los establecimientos de hostelería cuando las medidas sanitarias lo permitan y se baje al nivel 3 de alerta.

También se ha aprobado otra enmienda de Izquierda Unida que aboga por "controlar el cumplimiento de los aforos en el interior de los grandes centros comerciales".