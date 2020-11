PP y PSOE se enzarzan por los decretos de alerta frente al virus

El Gobierno cuatripartito consiguió ayer un apoyo amplio del Parlamento aragonés a los decretos promulgados en las últimas semanas para tratar de frenar la pandemia del coronavirus. Solo Vox votó en contra, y el Partido Popular, a pesar del duro discurso contra la gestión y la tramitación de estas medidas por parte del Ejecutivo autonómico, se abstuvo en la votación. Los socios de Gobierno, PSOE, PAR, CHA y Podemos, cosecharon el apoyo no exento de críticas de Ciudadanos e Izquierda Unida. Y así, las Cortes dieron su aprobación a unas medidas que ya se vienen aplicando desde hace semanas y que regulan, entre otras cuestiones, los niveles de alerta sanitaria o el confinamiento perimetral.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, fue la encargada de presentar los decretos y explicar por qué habían tenido que tomar esas medidas. En una sesión plenaria algo anodina, sin la asistencia si quiera del presidente aragonés y con la presencia intermitente de solo algunos consejeros --como el de Hacienda, cuando tocó hablar del techo de gasto, o los de Presidencia, Educación, Vertebración o Ciencia y Universidad-- Repollés recordó que «después de las no fiestas del Pilar y la elevada movilidad que se produjo en el puente, la incidencia acumulada dibujaba el tercer pico de la pandemia». Algo que hacía obligado actuar. Y la consejera reiteró la misma llamada de los últimos meses: «Ralenticemos la vida social ahora. Ya habrá tiempo de recuperarla».

Pero desde el PP, aunque después reconocieron que las medidas son necesarias, aseguraron que el objetivo de estos decretos es «eludir la acción de la justicia» basándose en las declaraciones de Lambán que aseguraba que el objetivo de las órdenes era poder actuar «sin depender de decisiones ajenas». La portavoz adjunta de los populares, Mar Vaquero, criticó este posicionamiento y aseguró que «el PP cree que se puede preservar la salud y la seguridad y hacerlo con garantías judiciales». Y reprochó que «una Administración pública no puede restringir derechos y libertades», por lo que volvió a urgir a Lambán a que pida al presidente Pedro Sánchez «las reformas legislativas necesarias que lleva reclamando el PP desde el mes de abril».

Ante esta encendida crítica, el portavoz de los socialistas, Darío Villagrasa, señaló que el Gobierno «ha tomado las decisiones que tenía que tomar con las herramientas que tenía». Y defendió que los decretos «no pretenden eludir los poderes de la Justicia, sino proteger la salud». El resto de partidos del cuatripartito, reclamó «unidad» para superar la crisis. Nacho Escartín, de Podemos, recordó las decisiones «dispares» desde los tribunales de las comunidades autónomas para medidas similares, y subrayó que «la salud va primero, y segundo, todo lo demás». También Jesús Guerrero, del PAR, incidió en que «esta crisis es primero sanitaria y social y después económica» y desde CHA, Isabel Lasobras, pidió corresponsabilidad para superar la pandemia.

A pesar de que Ciudadanos votó a favor de los decretos, también expusieron sus críticas. «Pocas vidas salvaremos si no tenemos más rastreadores, más test de antígenos y si no se refuerza la Atención Primaria», subrayó la portavoz, Susana Gaspar. Y más que por el fondo, por la forma, llegaron los peros de Izquierda Unida. Su portavoz, Álvaro Sanz, recordó que «en solo 18 días se han publicado tres decretos, una orden y una corrección, lo que igual no es la mejor manera de dar incertidumbre» a los ciudadanos. Vox se quedó solo en el «no». Su portavoz, David Arranz, aseguró que «las medidas no funcionan» y criticó el toque de queda.