El PP refuerza su frente municipalista ante el covid-19: Han sido los primeros en tomar medidas

La acción municipal ha estado por encima de la desplegada por el Gobierno de Aragón a la hora de afrontar las consecuencias de la pandemia del coronavirus, según insiste el PP de Aragón en su frente municipalista de las últimas semanas. Así, en la sesión de control de las Cortes la portavoz popular, Mar Vaquero, ha lamentado que el Ejecutivo no ha facilitado los datos en detalle de la incidencia del covid-19 a los diferentes consistorios para que ellos mismos puedan hacer una primera valoración de sus necesidades. Desde la DGA han alegado que desde el comienzo se han difundido los datos de los que disponen por áreas de salud y que todos ellos se cuelgan en la página web de Salud Pública.

Vaquero ha replicado que muchos responsables municipales viven “con inquietud” la situación y que reclaman “transparencia” pues muchos municipios quieren saber cuáles son los datos de la incidencia del covid-19 en sus localidades, tanto en número de fallecidos como de infectados. “Han sido los primeros en tomar medidas, pero serían más acertadas si se conociera el estado de la población”, dicen.

El PP ha considerado que si los ayuntamientos no hubieran decidido cierres de instalaciones municipales o suspensiones de actividades antes que el Gobierno de Aragón y el propio Gobierno de España “hoy la incidencia de la crisis sería mucho mayor”. Y también ha avanzado que ahora “van a cumplir con una función prioritaria en la fase de la desescalada”. Como ejemplo ha señalado que desde la DGA se ha impedido realizar test, a pesar de que se hubiera podido evitar el grado de contagio al que se ha llegado. “Conocer esta información es un derecho, un deber y una garantía de que en la fase de desescalada los municipios que han mantenido un nivel de salud muy controlado empiecen a perder esta situación”, ha insistido Vaquero.

Pérez ha respondido que el PP está empeñado en atribuir a los ayuntamiento competencias que no les corresponden y que muchos no quieren hablar de ello. “Les entra el sentido común y el compromiso cuando están en la oposición”, le ha respondido. Según Pérez, aportar algunos datos puede chocar con la ley de protección de datos, pues en algunos municipios la población es muy baja. “Prevalece la garantía de la prevención individual para no ser estigmatizados”, ha señalado. Y cree que en los próximas semanas ya se podrá incorporar la singularidad de Aragón en el diseño de la desescalada, según se ha pedido en diversas ocasiones.

“No alimente un enfrentamiento entre ayuntamientos y Gobierno de Aragón que es inexistente, pues hemos estado colaborando”, ha zanjado desde el Ejecutivo.