Los profesores de esquí ven una «catástrofe» no abrir en Navidad

El sector aragonés de la nieve sigue sin saber si podrá abrir o no la próxima Navidad, que supone el grueso de la campaña. La inquietud va en aumento y preocupa y mucho a quienes viven de esta actividad, como son los cerca de 500 profesores y entrenadores de deportes de invierno que hay en la comunidad. La asociación AEPEDI, que representa a este colectivo ha emitido un comunicado para defender la apertura de las estaciones en las próximas vacaciones de final de año, de lo contrario, advierten, «va a suponer una catástrofe añadida a la que ya vivimos» para este grupo de trabajadores.

Desde esta organización recuerdan que la Navidad constituye en torno al 30%-40% del volumen de trabajo de toda la temporada, por lo que consideran que el cierre en estas fechas, «además de innecesario por estar trabajando en un entorno seguro», tendría un elevado impacto. «La no apertura preventiva va a provocar un daño económico irreparable en los trabajadores de nuestro sector», alertan.

En este sentido, destacan que al tratarse de un trabajo de temporada, la mayoría de los trabajadores tienen contratos de fijos discontinuos y temporales, por lo cual «si no se les permite trabajar no perciben ningún sueldo». Al no estar dados de alta por no haber abierto las estaciones, AEPEDI teme que no se pueden beneficiar de las ayudas en forma de Ertes que sí reciben el resto de trabajadores.

«Para muchas familias, estos ingresos de la temporada de invierno son vitales y los combinan cuando acaba la temporada de invierno, con otros trabajos de carácter temporal para poder subsistir», señalan. «El impedir que estos trabajadores puedan trabajar va a suponer para este sector un drama social de grandes magnitudes, condenándonos un abismo económico a nosotros y a nuestras familias», lamentan desde la Asociación Española de Profesores y Entrenadores de Deportes de Invierno (AEPEDI).

La práctica de los deportes de invierno es "segura"

«Todos tenemos claro que los deportes de invierno deben contribuir de manera importante a contener la pandemia», señalan desde esta organización, al tiempo que subrayan que desde hace semanas las empresas del sector se han preparado «para garantizar» a los aficionados que la práctica de los deportes de invierno «es segura».

«Se ha demostrado que el ejercicio al aire libre tiene una influencia positiva, especialmente en momentos de estrés físico y mental. Esto es especialmente cierto para los jóvenes. El deporte de aficionado, forma parte de nuestra vida social», sostienen el comunicado.