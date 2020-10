La próxima sesión de la Eurocámara, en remoto por el coronavirus

La sesión plenaria de la Eurocamára de octubre -prevista entre los días 19 y 23 - se celebrará a distancia ya que los casos de coronavirus aumentan significativamente en varios países europeos. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, argumentó en su cuenta Twitter que "la situación en Francia y Bélgica es grave" y que "viajar constituye un peligro".

Los tratados de la UE prevén que la Eurocámara celebre doce sesiones plenarias al año de tres días y medio en Estrasburgo pero los eurodiputados no acuden a la sede del Parlamento europeo en la ciudad francesa desde hace siete meses, debido a la pandemia del coronavirus. Durante la crisis sanitaria, todos los plenos se han celebrado en Bruselas -donde tiene lugar el trabajo diario de los eurodiputados- para evitar movilizar a miles de personas procedentes de toda Europa en un viaje internacional.



El portavoz de la Eurocámara, Jaume Duch, expresó en el página oficial del Parlamento que "el Parlamento Europeo reitera su deseo de volver a Estrasburgo lo antes posible".

I regret to announce that next week's plenary will not take place in Strasbourg, but will be held remotely.



The situation in France and Belgium is very serious and travelling is not advised.



Strasbourg remains the home of @Europarl_EN and we will do everything we can to return.