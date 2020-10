Puerta Cinegia cierra sine die su espacio gastronómico por la crisis

El espacio gastronómico de Puerta Cinegia de Zaragoza se despide este domingo y sin fecha de vuelta. Tras cinco año de exitosa actividad, la zona de restauración ubicada en la primera planta de esta céntrica galería comercial y de ocio iba a ser clausurada inicialmente el 31 de octubre, pero la entrada en vigor este lunes del nivel de alerta 3 ha obligado a anticipar esta medida ante la imposibilidad de poder abrir al público con las nuevas restricciones fijadas.

La decisión es consecuencia de la crisis que sufre la hostelería como consecuencia de la pandemia. «Con la situación tan complicada que tenemos ahora no podemos seguir. En estos meses ha bajado mucho la afluencia de clientes y la facturación de los negocios. Se ha llegado hasta donde se ha podido», explicaron ayer a este diario fuentes de la propiedad del complejo, que actualmente acogía en este área de restauración a cerca de una veintena de negocios y un centenar de empleados, cuyo futuro está ahora en el aire. «Nos da mucha pena. Hemos luchado mucho», recalcaron, al tiempo que agradecieron la confianza depositada por el público en todo este tiempo y, especialmente, en los últimos y estos duros meses.

DESPUÉS DE NAVAIDAD, SE VALORARÁ REABRIR

No obstante, los promotores del centro no tiran del todo la toalla y confían en que sea solo un cierre temporal, aunque a día de hoy no hay ninguna decisión tomada al respecto. «Valoraremos volver a abrir. Si lo hacemos, porque consideramos que merece la pena, lo haremos ya para después de Navidad», explicaron fuentes de la empresa gestora de espacio, que se toman un tiempo de reflexión sobre el futuro del proyecto a la espera de cuál sea la evolución de la pandemia y del sector de la restauración.

De momento, por lo tanto, no existe ninguna fecha aproximada para la reapertura, con la excepción del restaurante El Cantábrico, ubicado en el mismo espacio, que sí volverá abrir cuando las restricciones sanitarias lo permitan. El cierre tampoco afecta la decisión a los locales de hostelería situado en la planta del calle del edificio, como es el caso del popular restaurante La Lobera del Martín, que podrá seguir en marcha al contar con una amplia terraza en la plaza de España.

El espacio gastronómico de Puerta Cinegia ya estuvo cerrado por fuerza mayor durante el estado de alarma. Volvió a estar operativo a partir del pasado 25 de junio, al iniciarse el periodo de nueva normalidad, pero su funcionamiento desde entonces ha sido muy requeante debido a la escasa llegada de turistas a la ciudad durante el verano por culpa de los rebrotes, la baja demanda y la escasez de turistas. Los promotores del complejo se dieron de plazo hasta el Pilar para tratar de remontar el vuelo, pero las restricciones a la actividad aplicadas nuevamente en las no fiestas lo hicieron imposible.

El espacio gastronómico de Puerta Cinegia cumplía justo ahora su quinto aniversario con un concepto de mercado gourmet que ya existía en otras grandes ciudades españolas. Conjugaba la gastronomía con el ocio culinario, las demostraciones en directo con las compras de productos delicatesen o la comida para llevar en una atmósfera fresca, moderna, con identidad propia y una decoración y estética diferente. Su gran icono es una enorme estatua del emperador César Augusto. La apertura de esta zona supuso además un revulsivo para El Tubo

«Estábamos empezando a consolidarnos, pero las cosas han venido así», lamentaron los gestores, que recordaron que esta despedida --que podría sea temporal en función de las circunstancias-- supone también la interrupción de la rica programación cultural asociada a este espacio. La crisis del coronavirus se cobra así otra víctima en la hostelería y todo apunta a que no será la última.