¿Qué impuesto paga más un aragonés?

Somos la ultima m. de España en todos los conceptos que no me voy a poner a enumerar ahora, solo decir que en la mitad de los impuestos somos los que mas pagamos y en la otra mitad los segundos despues de Cataluña, a cambio somos los que menos recibimos conozco varias autonomias y hablo con conocimiento, pero nada seguir votando a Lamban que cada dia iremos a peor, lastima no tener 15 años menos para largarme de esta Autonomia