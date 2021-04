¿Qué vacunas del covid se ponen en España? Tipos y efectos secundarios

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

El problema que se genera con Astrazeneca, no es el vacunarse o no, es porque se ha de vacunar alguien con una vacuna que provoca efectos secundarios muy raros pero graves habiendo alternativas menos "peligrosas". Estoy segura de que si esa fuese la única alternativa no habría tanta controversia.