Un recuerdo entre la pena y la resignación

Las cifras dan escalofríos. En Aragón han fallecido por covid-19 desde que comenzó la crisis sanitaria 1.647 personas y han dado positivo en las pruebas realizadas 58.076, según los datos oficiales. Pero son muchas más las que se han contagiado, algunas con síntomas pero para las que no hubo PCR en su momento, y otras que lo desconocen porque han sido asintomáticas.

Hoy es un día en el que por tradición se recuerda a aquellos que ya no están de una forma más especial, en convivencia, en sociedad. Es el primer 1 de noviembre, Día de los difuntos, en pandemia. El primero en el que se han tenido que ampliar los columbarios en muchos cementerios de España ante el incremento de incineraciones. En Zaragoza se han realizado un 41% más que el año pasado. También es el primero en el que los camposantos padecen la frialdad que conlleva limitar las visitas, reducir los aforos y confinar perimetralmente ciudades y municipios.

EL PERIÓDICO ha hablado con varias familias que han perdido a un ser querido por covid-19. Cuentan su experiencia y coinciden en que es sorprendente que pese a la crudeza del virus en la primera oleada la ciudadanía siga comportándose con cierta indiferencia. «Hasta que a uno no le pasa no se da cuenta de que esto es tan grave», asegura Angelines Lafoz, que perdió a su marido Alfredo por covid. «Me molesta cómo se está comportando la gente. Ya no porque mi hermano haya muerto por covid, por lo inconscientes, irresponsables y egoístas que son», añade Teresa Berganzo, cuyo hermano, Mariano, falleció tras estar ingresado 37 días por coronavirus.

Estas son sus historias.

«Hasta que a uno no le pasa no se

da cuenta de lo grave que es»

Angelines Lafoz y Laura Carnicero, mujer y sobrina de Alfredo

"El reloj de mi tío Alfredo Carnicero López se paró el 9 de abril, casi a medianoche. Tenía 66 años. Y antes de contagiarse de coronavirus gozaba de una vida plena. De esa plenitud que se disfruta justo después de la jubilación y de una vida intensa dedicada a su oficio, el de pescatero, con madrugadas día tras día hacia Mercazaragoza", explica Laura Carnicero, su sobrina y periodista de EL PERIÓDICO.

Asegura que su tío tenía "una vida plena, llena de alegrías en forma de dos nietas preciosas, Carla e Iris. Forjada con su familia, su esposa, Angelines, sus hijos, Alfredo y María Pilar. Una vida plena que brotaba a menudo en forma de sonrisa" hasta que el coronavirus paró su reloj. "Cuando la epidemia casi no había llamado a la puerta en España, el 8 de marzo, mi tío y su mujer regresaron a Zaragoza de un viaje en Benidorm con síntomas de un resfriado distinto", recuerda.

Angelines explica que ya esa noche pidió cita con el médico y que les dieron cita el miércoles, pero Alfredo decidió ir el lunes al centro de salud porque se encontraba mal y volvió con medicación». Dos días después, entró a Urgencias del Servet y se quedó ingresado en planta. Ella también se contagió. "Los cuatro primeros días estuve muy mal, solo tomaba paracetamol, no comía nada, porque solo tenía náuseas. No paraba de pensar en lo mío y en que Alfredo estaba en el hospital, pero sin imaginarme en ningún momento que pudiera ser tan grave", rememora Angelines, que pasó todos eso días sola, sin ver a nadie. "Mi hija me dejaba la compra en la puerta, y a partir de unos quince días desde el ingreso, se me fueron todas las ilusiones porque solo llegaban noticias malas”, recuerda.

El 14 de marzo lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos polivalente, donde permaneció ingresado 27 largos días. "Días interminables no solo por la enfermedad. También por la soledad, el desconcierto y la incertidumbre de enfrentarse a un virus totalmente desconocido viviendo un confinamiento inédito, con la prohibición total de verse con los más queridos. Y con la angustia apretando un nudo más fuerte en la garganta cada día, esperando buenas noticias", resume Laura lo que fueron unos días eternos.

Los médicos llegaron a decir que Alfredo había vencido al virus, pero el covid-19 se lo llevó en poco más de un mes. Más de dos meses después se celebró su funeral en la parroquia de San Bartolomé de Calatorao, su pueblo natal. "No podía imaginarme una despedida en la que solo estuviéramos mis hijos y yo. Era el máximo permitido entonces, tres personas en el funeral. Eso no era lo que él hubiera querido. Por eso esperamos hasta que los casos bajaron y se ampliaron los aforos, y pudimos despedirle aunque no con toda su gente", recuerda su esposa, que asegura que pese a vivir con el bombardeo constante sobre el coronavirus, la población no es consciente de la situación. "Hasta que a uno no le pasa no te das cuenta de que esto es tan grave. Cuando lo has vivido, vas a los sitios con mucha preocupación. Y además creo que esto se les ha vuelto a ir de las manos. Yo no entiendo qué ha pasado, solo entiendo una cosa: lo que le ha pasado a Alfredo es irreversible".

“Cuando te toca no entiendes que solo te llamen una vez al día” Patricia Palacio, hija de Domingo

Domingo Palacio falleció el 6 de septiembre, en el día en el que cumplía 75 años. Murió después de dos semanas ingresado en el Miguel Servet y su viuda no pudo despedirse de él. Ella estaba contagiada, por lo que no podía salir de casa. Le dieron el alta, a pesar de las prisas de los médicos que la atendían, justo un día después del fallecimiento. No hubo entierro ni funeral. Domingo fue incinerado y hace escasas semanas su familia le rindió su debido homenaje.

“Mi madre estaba desesperada por ver a mi padre”, recuerda su hija, Patricia Palacio. Ahora, casi dos meses después, relata el proceso de la enfermedad de su padre como “cruel e inhumano”. Recuerda las fechas con exactitud. Le ingresaron por el covid el 21 de agosto, aunque esa no era la primera vez que Domingo era hospitalizado este año.

"Mi padre, que padecía de un principio de Alzheimer, tuvo neumonía en mayo y estuvo ingresado. Creíamos que era covid, pero le hicieron varias pruebas y dio negativo. Al salir del hospital estaba muy desorientado, así que contratamos a una mujer para que les ayudara en casa. A los días esta chica tuvo fiebre, le hicieron la prueba y dio positivo. Y todo se desencadenó”. Sus padres estaban contagiados y, a partir de entonces, el contacto con sus médicos siempre fue a través del teléfono.

Al principio era su madre, sanitaria jubilada, la que padecía síntomas más preocupantes. “No se podía levantar de la cama y es ella la que asiste a mi padre en casa, pero claro, nadie podíamos ir a ayudarles”, dice. Su madre empezó a encontrarse mejor cuando su padre comenzó a empeorar. El día 20 de agosto Domingo se despertó, un día más, con fiebre. El día 21, después de varias llamadas al médico, este les dio permiso para llamar a la ambulancia. Cuando llegó al hospital la médica que le atendió dijo que el hombre no necesitaba hospitalización, pero horas después le diagnosticaron una neumonía causada por el covid.

“La primera semana estuvo estable pero el día 28 nos llamaron y nos dijeron que su situación había cambiado y que acudiera un familiar inmediatamente porque mi padre podía fallecer. Fue mi hermano, porque yo estaba confinada”, cuenta Patricia. Una semana después Domingo falleció sin haber pasado por la uci. “Mi sensación es que mi padre, por ser mayor y tener Alzheimer fue descartado”, cree Patricia. No duda, asegura, de que el equipo profesional que asistió a su padre hiciera todo lo posible. “Pero la sensación que se me quedó es esa. Que hay órdenes o que faltan medios y que mi padre no era la prioridad. Tendrán sus criterios, pero no los conocemos. Aunque si los conociéramos a lo mejor tendríamos más miedo”, opina sincera.

Mientras su padre estaba ingresado le llamaban una vez al día. “No sabíamos si nos iban a llamar a las nueve de la mañana o a las tres de la tarde -nunca llamaban más tarde de las 15.00 horas, apunta-. Un día te decían que tu padre podía fallecer y hasta la siguiente llamada, un día después, no sabías nada. Y no nos dejaban llevarle una tablet o algo para verle. Fue un horror”. Durante el proceso de la enfermedad también les consultaron en varias ocasiones para poder probar tratamientos, como Remdesivir o plasma hiperinmune con su padre. “Siempre dijimos que sí a todo, pero al final nos decían que no le suministraron nada. Esas situaciones y la falta de transparencia generan desconfianza. Cuando te toca no lo entiendes. No entiendes eso ni que solo te llamen una vez al día. Una llamada rápida y ya. Es cruel e inhumano”, insiste.

"Tras 45 minutos intentando reanimar a mi marido recibí la llamada"

Mujer de José Luis San Martín, primer sanitario fallecido por covid-19 en Aragón

José Luis San Martín fue el primer médico fallecido por coronavirus en Aragón. El 11 de abril, con 55 años. "Cuando se decretó el estado de alarma ya sospechaba que tenía pacientes positivos, pero al principio solo les permitían hacerles la PCR si habían estado en China o en Italia", recuerda su mujer, que asegura que no tuvo ninguna medida de protección.

José Luis trabajaba en el centro de Salud de San Pablo, en Zaragoza, y lo hacía "totalmente ignorando lo que se estaba jugando. Hasta lavaba en casa la bata y las mascarillas de tela con lejía. No contaron con las medidas mínimas y por eso se contagio".

El 23 de marzo comenzó a encontrarse mal "pero pensamos que era por el cansancio". Al día siguiente empezó a tener fiebre alta así que José Luis ya sospechó que algo no iba bien y que podía tratarse del covid-19 por lo que se aisló en casa y pidió la baja. Hasta el día 28, y pese a ser sanitario, no le hicieron la PCR. "Tardaron demasiado", señala su viuda.

Los síntomas iban a peor así que decidieron acudir a urgencias, donde le confirmaron que era positivo y acabó siendo ingresado por una neumonía bilateral causada por el covid-19 que le llevó a la uci. "Me llamaban todos los días al mediodía, pero el día 11 lo hicieron ya por la mañana para decirme que había empeorado. Al poco volvieron a llamarme para informarme de que tenía dificultades cardio-respiratorias y que tras 45 minutos de reanimación no habían conseguido salvarlo".

«Yo tenía miedo pero cuando le ingresaron confiaba mucho en los médicos. No nos imaginábamos este desenlace», explica su esposa, que asegura que «la herida en el alma es muy profunda» porque «las circunstancias durante su enfermedad fueron inhumanas para nosotros. Teníamos prohibido verlo, tampoco cuando falleció», recuerda con dolor.

Ahora asegura que es «increíble» que volvamos a estar en esta situación. «Es como si no hubiéramos aprendido nada. Ha habido mucha dejadez, desorganización e irresponsabilidad por parte de mucha gente. Es lamentable que no hayamos escarmentado», dice con rabia e indignación. «La primera ola pudo encontrarnos desprevenidos pero ahora no y se han cometido fallos cruciales».

"Fui despidiéndome de él desde su ingreso, desde mi soledad en casa" Teresa Berganzo, hermana de Mariano.

"Las mañanas se me hacían eternas hasta que recibía el parte médico de mi hermano que nos hacía llegar mi sobrina, su hija. Era el peor rato y estuvo 37 días ingresado. Imagina el dolor", cuenta Teresa Berganzo, rabiosa e indignada por la falta de responsabilidad ciudadana. "Me molesta cómo se está comportando la gente. Ya no porque mi hermano haya muerto por covid, por lo inconscientes, irresponsables y egoístas que son", lamenta.

Su hermano, Mariano, falleció con 73 años. Su mujer fue la primera en notar síntomas que pronto se reproducieron en él, que acudió al Hospital Militar de Zaragoza donde le diagnosticaron neumonia bilaterial y aún así lo enviaron a casa. "Tenía un aparato para medir la saturación de oxígeno en casa y cuando comprobó que le empezaba a bajar volvió a acudir al hospital. Entonces sí que le ingresaron, pero en la uci", relata.

El caso de Mariano es curioso porque hasta en dos ocasiones los médicos llegaron a plantearse subirlo a planta pero las dos veces cogió una infección bacteriana. "La segunda fue letal porque ya estaba muy débil", explica.

Lo más doloroso para Teresa fue no poder verle y no poder acompañar a su cuñada y a sus sobrinas. "No poder estar con la familia y abrazarla fue lo peor", asegura. Durante el tiempo de ingreso hospitalario de su hermano estuvo enganchada a las noticias. "Necesitaba información, saber lo qué pasaba, tener certezas". Teresa es licenciada en Medicina y leía al detalle los informes médicos que llegaban a su móvil cada día. "Cuando ingresó supe que era grave y pensé: ¿pero cómo voy a perder a mi hermano por el covid?". "Que se lo lleve el virus ha sido desgarrador. Sientes un dolor y una impotencia tremenda porque no se puede hacer nada. La ansiedad que te genera es muy difícil de gestionar y eso que yo me fui despidiendo de él día a día, yo sola, en mi interior. Por eso aunque fue doloroso no poder celebrar un funeral no ha sido lo peor para mi. Sé que se fue atendido y solo tengo palabras de agradecimiento para los sanitarios".