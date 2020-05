Las redes convocan a un último gran aplauso a los sanitarios este domingo

Totalmente de acuerdo que los aplausos no se pueden dar por finalizados con un gran aplauso este domingo. Empezamos aplaudir cuando anochecía temprano ,por eso sigamos con los aplausos de agradecimiento . Creo que somos muy comodones y nos cuesta dar un aplauso para darles las gracias diariamente a las 8 de la tarde. ZARAGOZANOS APLAUDAMOS DESDE LA CALLE BALCONES Y VENTANAS QUE NO ESTANTO ESFUERZO APLAUDIR Y QUE VEAN QUE NO NOS OLVIDAMOS DE TODOS QUE HAN SEGUIDO TRABAJANDO .