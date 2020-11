La reducción de los aforos agrava al sector de la venta ambulante

Los vendedores ambulantes viven su peor época, como otros muchos sectores. La reducción de aforos o, directamente, la suspensión de su actividad como consecuencia de la crisis sanitaria está dificultando la viabilidad de sus negocios. Con las nuevas restricciones decretadas por la DGA, el Ayuntamiento de Zaragoza ha cancelado los mercados de San Bruno y San Francisco y el de antigüedades que completaba la oferta de los domingos en el párking sur de La Almozara lleva tiempo sin montarse. Desde el consistorio consideran que su instalación es inviable porque no se pueden respetar las distancias mínimas ni controlar su aforo.

El nivel 3 de alerta decretado por la DGA permite la venta ambulante con un 25% de los operadores y del aforo y obliga a limitar el espacio, que debe tener una entrada y salida diferente. Una norma que ha acabado con la paciencia de los vendedores del rastro de la capital aragonesa, que dicen estar «hartos, cansados e indignados».

Con las nuevas restricciones solo se instalan alrededor de un centenar de puestos cada día (miércoles y domingo), lejos de los 400 que había antes de la pandemia. Si ya entonces, cuando el covid-19 no había irrumpido en el país (y el mundo), las ventas eran escasas, ahora son prácticamente nulas.

PÉRDIDAS DEL 75% / Los vendedores calculan que las pérdidas ya alcanzan el 75%. Gabriel Gabarre y María Jesús Díaz, un matrimonio que lleva toda la vida montando su puesto de ropa, están en la ruina. «Nunca antes habíamos recurrido a las ayudas y ahora hemos tenido que pedir la de alimentación», explica María Jesús, indignada porque las limitaciones son menores en los centros comerciales. «Entendemos la situación y nos parece muy bien que haya restricciones pero ¿por qué con nosotros son tan duros?», pregunta su marido.

Estos centros de ocio tienen el aforo reducido al 25%, pero no afecta al número de tiendas abiertas, que, a su vez, tienen que cumplir con las limitaciones en el número de clientes. «¿Por qué nosotros no podemos abrir todos nuestros puestos respetando las distancias sociales y los centros comerciales sí que pueden abrir sus tiendas? No es justo. Nos parece perfecto y lógico que limiten el número de personas, pero no que nos prohiban trabajar, que es lo que han hecho», insiste Gabarra.

Fruto de las medidas aprobadas por el Ejecutivo autonómico han tenido que volver a reorganizarse. Cuando volvieron a abrir tras los meses de confinamiento y con el 50% de sus tenderetes decidieron que una semana acudirían a la explanada los pares y otra los impares. Esta filosofía continúa, pero ahora aplicando el 25%, de manera que un mismo puesto monta cada 25 días. «Así no podemos seguir adelante», apunta Saúl Gabriel, propietario de un puesto de bisutería y ropa y que a las 12.40 horas de este domingo solo había hecho 10 euros de caja. «La gente viene, ve lo poco que hay y se marcha», lamenta.

Uno de los problemas a los que se enfrentan es que mucha de su clientela es fija, es decir, que acuden a uno o varios puestos concretos y, ya de paso, ojean el resto. De esta manera, según dicen los vendedores, si saben que su tenderete de referencia no va a estar, optan por no acudir.

Por este motivo solicitaron que se les permitiera, al menos, instalar la mitad de sus puestos e incluso amenazaron con no abrir el rastro, como sucedió el pasado miércoles, pero desde el consistorio no lo ven viable.

Otro de los mercados ambulantes que ha desaparecido de la ciudad es el de Las Armas, a la espera de mejores tiempos. Lo mismo ha sucedido con el de antigüedades del rastro. Su ausencia también ha repercutido de forma negativa en las ventas ya que, según explican los propietarios, atraen a mucha clientela.

Uno de los que mantiene su cita es el agroecológico, que por sus características y emplazamiento (la plaza del Pilar), permite cumplir con las distancias.