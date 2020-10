Renfe anulará o cambiará billetes para los viajeros afectados por las medidas en Aragón

Renfe anulará o cambiará los billetes a los viajeros afectados por la entrada en vigor de las restricciones a la movilidad en Aragón, el confinamiento perimetral, aplicadas desde esta medianoche para tratar de evitar el aumento de contagios por coronavirus.

Estas medidas de postventa especiales no supondrán ningún coste para los clientes a los que permitirá que si no tienen el viaje debidamente justificado o no deseen realizarlo puedan optar a la devolución íntegra del importe o cambiarlo para otra fecha.

Estas operaciones de anulación o cambio de billetes pueden realizarse dentro del periodo de validez de los billetes, a través de los canales de venta habituales.

Los usuarios podrán consultar toda la información en la web de renfe.com y en el teléfono de información 91 2320 320 y en las estaciones, según informa en un comunicado.

El pasado 21 de octubre la compañía anunció también que anularía o cambiaría la fecha de los billetes de tren con origen o destino en alguna de las tres capitales aragonesas, Huesca, Zaragoza o Teruel, confinadas desde esa medianoche.

En tres días, Renfe ha devuelto más de 3.500 billetes en Aragón.