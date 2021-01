Huesca sale del confinamiento y Sanidad endurece las medidas en Alcañiz, Calatayud y Teruel

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha anunciado que la ciudad de Huesca saldrá del confinamiento perimetral en cuanto se publique la nueva orden de medidas al haber reducido hasta los 190 casos por 100.000 habitantes la incidencia acumulada de coronavirus.

Sin embargo, la evolución no ha sido tan positiva en todas las localidades confinadas perimetralmente, de modo que el resto de ciudades de más de 10.000 habitantes seguirán con el cierre perimetral, y, además, Sanidad prevé endurecer las medidas en Calatayud, Teruel y Alcañiz, donde la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado.

"Hay municipios con una tendencia ascendente muy preocupante, como son Teruel, Alcañiz y Calatayud", ha explicado Repollés. En el caso de Teruel, con una incidencia acumulada a 7 días de 682 casos por 100.000; más de 700 en Calatayud, y con casi 1.500 casos por 100.000 en Alcañiz.

Por eso, en estas tres localidades se endurecen las restricciones. Así, solo se permitirá el consumo en hostelería en exteriores, con un aforo del 50% en terrazas, y permitiendo el servicio de comida para llevar, pero queda prohibido el consumo en el interior.

Además, se procede al cierre de gimnasios y de la actividad no esencial a las 18.00 horas, de lunes a domingo.

Las medidas estarán en vigor "hasta que observemos la disminución de la incidencia", ha manifestado la consejera.

La redacción trabaja en la ampliación de la noticia.

Puedes ver la rueda de prensa en directo aquí.