Repollés dice que "Teruel dispone de recursos suficientes, sobre todo materiales"

esta señora cuando dimite, porque siendo sanitaria, estamos peor y con mas fallecimientos que en la primera hola, aasi que no esta haciendo las cosas bien, o no le dejan, pero esto no para, estamos desde junio sin parar de subir los contagios y sin desaparecer, cada dia peor, donde esta la sabiduria de esta consejera, porque lo que hace es peor que lo de la otra vez, cuando los sanitarios le protestan ya como hicieron con la anterior, esta siendo sanitaria no me dice nada, al reves cada dia se ataja menos el tema, ya sabemos que es dificil, pero en todos los sitios la van capeando o mejorando y aqui no hay forma, algo se estara haciendo mal por los expertos inexpertos, porque asi cualquier es experto, haber si se pone las pilas y si no esta cpacitada pues que dimita, ya vale