Repollés reconoce que la atención en las residencias fue "dispar" al principio de la pandemia

La consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés, ha reconocido este lunes durante su comparecencia en la Comisión especial de estudio sobre la Red de Centros Asistenciales de Mayores de Aragón que, al principio de la pandemia, la atención sanitaria en las residencias "fue dispar" y con "diferencias" según si el entorno era rural y urbano o en función del tamaño de los centros. Su afirmación forma parte de las conclusiones que ha expuesto en las Cortes tras nueve meses de crisis sanitaria en los que el covid "ha puesto de manifiesto" las "deficiencias estructurales" de estos centros de mayores.

Repollés ha apuntado así que la pandemia ha marcado "un punto de inflexión" en el desarrollo de estos modelos de atención social, donde también es necesario reordenar la cuestión de personal y formación. "La dotación de personal, de medios y la falta de formación en prevención nos pilló a contrapie. Los primeros meses se vivieron circunstancias muy complejas y los trabajadores se desvivieron por cuidar a los residentes, doblaron turnos e incluso se encerraron con ellos para que no entrara el virus", ha dicho Repollés.

A pesar de todo, de los momentos de "ansiedad, aislamiento y dolor", la consejera ha defendido que se reaccionó "de forma rápida" creando centros covid, intermedios y redes de colaboración para "sostener" la situación. "Las residencias son el hogar de los mayores y forman parte de la población de cada zona básica de salud, están asignados a un centro de salud, un médico de familia y a una enfermera. Garantizar esos dispositivos con un soporte adecuado es esencial", ha señalado Repollés.

Repollés charla con Broto, este lunes en las Cortes. / FOTO: CORTES DE ARAGÓN

Broto: "La situación sigue siendo complicada"

También en dicha comisión especial ha comparecido María Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA. Broto, que ha tildado la pandemia como "el mayor desafío de nuestra historia", ha hecho un llamamiento a no bajar la guardia porque "aunque hemos aprendido mucho y conocemos al virus, la situación sigue siendo complicada", ha dicho.

La llegada de la vacunación es una puerta al "optimismo" y ha pedido "no buscar culpables sino soluciones" ante una crisis de tal magnitud. "Nadie estaba preparado para lo que iba a llegar y todos somos víctimas. A pesar de todo y a pesar de lo vivido en las residencias, 1.714 personas han ingresado en centros de mayores de Aragón tras la peor parte de la pandemia", ha explicado.

El "gran dilema", según Broto, es ahora volver a la naturaleza para la que nacieron las residencias. "No pueden dejar de ser aquello para lo que fueron diseñadas: lugares de convivencia y no de aislamiento", ha apuntado. "Los centros no estaban ni están preparados para abordar situaciones así. El covid ha venido a trastocar el concepto y ha sido necesario cambiar muchos procesos, con la carga emocional que eso conlleva a residentes y trabajadores. Se ha criticado a veces la labor de los centros, pero eso es injusto", ha dicho Broto.

La consejera de Ciudadanía ha reconocido que "seguro que se han hecho cosas mal, pero se han aportado todos los recursos para situaciones inesperadas cuando los hemos tenido", ha dicho. "A toro pasado es muy cómodo poner en cuestión las decisiones tomadas", ha añadido.