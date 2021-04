Reporteros Sin Fronteras denuncia una falta de rigor "escandalosa" en los datos del covid en España

Reporteros Sin Fronteras ha denunciado una falta de rigor "escandalosa" en los datos de covid facilitados por las distintas administraciones españolas durante la pandemia así como la opacidad en referencia a su evolución. Para el presidente de la sección española de la organización, Alfonso Armada, se ha producido una "censura sutil" en la toma de imágenes durante la crisis sanitaria que ha provocado una falta de concienciación ciudadana sobre la muerte y los estragos que estaba causando en las residencias de ancianos.

El aumento del odio al periodista recogido por la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras no pasa de puntillas por España. La organización ha constatado el aumento del número de agresiones a informadores, primero durante la crisis política catalana y, posteriormente, en los mítines del partido ultraderechista Vox. La vicepresidenta de la sección española RSF Edith Rodríguez Cachera no ha dudado en señalar directamente a Vox como "un partido que agita el odio, el insulto y el veto a los periodistas", que añade: "Nos preocupa, es peligroso en tanto que Vox tiene acceso al poder, no es solo oposición".

España se mantiene, sin moverse con respecto al 2020, en el número 29 de la clasificación. "Lo que ha ganado por la reducción de agresiones a periodistas en el marco del conflicto político de Catalunya lo ha perdido por el aumento de conflictos en los mítines de Vox y por la falta de transparencia informativa frente al covid", argumenta Rodríguez Cachera.

La organización ha constatado cómo la polarización política en España se ha trasladado al periodismo. "Los periodistas, por supuesto, somos criticables, cuestionables pero desde un punto de vista constructivo, no a través de mensajes ramplones que buscan la agitación en las redes sociales".