Sánchez pide a las comunidades que no cierren colegios de manera unilateral

Arranca otro momento crítico en la lucha contra el covid. La vuelta al cole y a las universidades después de meses de aulas vacías. Ante las tentaciones de las comunidades autónomas de clausurar centros por su cuenta, el Gobierno les dice que no, que han de hacerlo de manera consensuada, porque su decisión afecta a los territorios limítrofes, ya que puede provocar 'efecto huida' y aumentar los contagios, en lugar de reducirlos.

Fue uno de los puntos que abordó Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes de este viernes. La número 16 desde que estalló la pandemia de covid-19. La número 22 de todas las realizadas hasta ahora. Además, el jefe del Ejecutivo demandó a las comunidades que para el 15 de septiembre tengan operativa por completo la 'app' Radar Covid, que ahora mismo está operativa en once de ellas.

El líder socialista también anunció que en octubre, principios y mediados de 2021 se lanzarán tres nuevas oleadas del estudio de seroprevalencia, y también que en dos años se adquirirán 3.700 millones de unidades de material sanitario. Respecto a los cribados masivos, Sánchez plantea poner en marcha un protocolo común, siempre que también se acompañe del seguimiento de las cuarentenas. También adelantó a los mandatarios regionales que se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de que acabe septiembre. Y, como ya viene haciendo desde las últimas semanas, reclamó apartar el covid de la lucha partidista.

La vuelta al cole iba a centrar esta sesión de la conferencia de presidentes, aunque ya la semana pasada Educación alcanzó un consenso con los consejeros autonómicos en una conferencia sectorial en la que también participó Sanidad. Sánchez incidió en que no existe "riesgo cero", pero también cree necesario trasladar un mensaje de "razonable seguridad a la comunidad educativa". La semana próxima, cuando el retorno a los colegios será generalizado, será "crítica" pero los acuerdos alcanzados, dijo, ayudan a trasladar ese aviso de "necesaria tranquilidad", ya que se han adoptado medidas en el ámbito de la prevención —mascarilla desde los seis años—, la higiene, la limpieza, la gestión de los casos, la apertura de comedores y el transporte escolar.

"Es muy importante que, al calor de la experiencia acumulada en estos meses, cualquier decisión que se tome en términos de cierre de colegios", indicó el presidente, "no se haga de manera unilateral, porque afecta a otras comunidades limítrofes". "Que todos seamos conscientes de que cualquier decisión que tomemos en cualquiera de los territorios afecta a otros territorios. Más que aplacar el contagio, pueden extenderlo". Esta, de hecho, fue una de las quejas expresadas por Castilla-La Mancha en marzo, cuando Madrid cerró sus escuelas y el problema se trasladó a aquellas autonomías que lindan con ella, hasta que con la alarma el Gobierno decretó la clausura de las aulas en toda España.

Sánchez arrancó su discurso ante los mandatarios regionales con las cifras actuales de la incidencia de la enfermedad: 488.513 contagios totales —3.607 diagnosticados el día anterior—, 29.234 fallecidos. Destacó que persiste una "asimetría territorial", ya que Madrid concentra el 34% de los infectados, y le sigue Cataluña. También Madrid es la que soporta mayor presión hospitalaria ahora mismo, con el 16% de sus camas destinadas a enfermos covid, por el 6% de la media nacional. El punto positivo, remarcó, es que la mitad de los casos detectados son asintomáticos, a diferencia de lo que ocurría en el pico álgido de la pandemia.

MILITARES COMO "COMPLEMENTO" DE LAS COMUNIDADES

Las comunidades han destinado a material sanitario, contó, 213 millones de unidades. El Ministerio de Sanidad ya ha firmado un acuerdo marco para adquirir material por valor de 2.500 millones de euros, acuerdo al que se han adherido todas las comunidades, salvo Valencia. En dos años se adquirirán "casi 3.700 millones de unidades", por lo que el esfuerzo de las administraciones es "bastante grande".

El Estado también ha puesto a disposición de las comunidades 2.650 efectivos de las Fuerzas Armadas para labores de rastreo. Son 12 los gobiernos regionales que han solicitado esta ayuda, que se desplegará primero en Melilla y Canarias. Sánchez advirtió a los presidentes de que los militares dedicados a esta labor no son "una solución permanente", por lo que no evita que las comunidades deban "incrementar" sus esfuerzos de rastreo. Es decir, los efectivos de Defensa sirven para "complementar" el trabajo de las autonomías, no para sustituirlo. Un recado, por tanto, a los territorios que más han ido arrastrando los pies, como Madrid.

El líder socialista llamó asimismo la atención sobre el despliegue de la 'app' Radar Covid. Puso como fecha límite para que esté operativa en toda España el 15 de septiembre. "Es decisivo y determinante que todas las comunidades os incorporéis a esta aplicación", que ya está enlazada en once de ellas.

Tras calificar de "espectacular" el desarrollo de la capacidad diagnóstica —un millón de pruebas semanales—, Sánchez planteó crear un grupo de trabajo técnico operativo para priorizar grupos de población en la distribución de la vacuna, cuando esta esté disponible. En ese grupo participarían también expertos de las comunidades y de sociedades científicas.

El Gobierno, a su vez, cree "positivo" lanzar tres oleadas más del estudio de seroprevalencia —que halló que un 5% de la población estaba inmunizada—, teniendo en cuenta el calendario de la gripe. El estudio se retomaría, pues, en octubre, a principios del año próximo y a mediados de 2021.

Sánchez considera "útiles" los cribados comunitarios efectuados por las comunidades para controlar la pandemia, pero también juzga que han de ir "acompañados de seguimiento activo de las cuarentenas". En ese sentido, cree que hace falta un "protocolo nacional" para compartir experiencias y "buenas prácticas". Por ejemplo, el refuerzo de la comunicación con los ayuntamientos, que tienen un papel "fundamental" en el control del covid. Suya es la competencia del cierre de parques, indicó. Igual que Sanidad se ha reunido con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el presidente entiende "oportuno" que se impulse desde las comunidades esa interlocución.

El diseño de los fondos europeos

La última parte de la intervención la dedicó Sánchez a la cuestión económica. Informó a los presidentes de que en agosto el Gobierno ha estado trabajando en el diseño de las inversiones que captarán los fondos de recuperación de la UE. El planteamiento de la Comisión Europea es que los gobiernos "tengan un solo punto de referencia en seguimiento, ejecución de proyecto y solicitud de los desembolsos". Pese a que Pablo Casado planteó la creación de una agencia estatal, Sánchez mantiene su idea inicial: una unidad de seguimiento específica para los fondos europeos instalada en la Moncloa, como respuesta a la "exigencia" que marca el Ejecutivo comunitario.

El 15 de octubre será el primer contacto formal con la CE, pero antes de esa fecha el Gobierno contactará con las comunidades. El 15-O, dijo Sánchez, empieza la negociación, pero "no se decide nada", porque ha de acabar a finales de año, y el 20 de abril es la fecha tope para presentar los proyectos ante la Comisión. El presidente apuntó que a finales de mes espera poder presentar a las autonomías "algo sólido", las líneas maestras del plan. "Habrá una comisión interministerial, habrá una unidad de seguimiento de ese fondo de recuperación, habrá conferencia sectorial también para el mismo y que liderará la ministra de Hacienda. Se promoverán comités de alto nivel en distintas áreas para poder tener contacto con las empresas. La clave no solo es absorber los recursos económicos sino el efecto arrastre de inversión privada que puedan traer consigo", explicó.

El líder socialista incidió en la necesidad de disponer cuanto antes de unos nuevos Presupuestos. El Gobierno aún no tiene la precisión de Bruselas de cuánto dinero llegará a España en 2020 y qué recursos se ingresarán en 2021. Será en la segunda mitad del próximo año cuando se espera recibir los fondos, que se reflejarán en el borrador de las cuentas del Estado.

Sánchez se comprometió a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes de que concluya septiembre para abordar la situación de las comunidades, que han recibido por parte del Gobierno 119.419 millones de euros, "casi un 30% más de recursos económicos". Será en el CPFF "donde se iniciarán los trabajos preparatorios para los Presupuestos Generales del Estado de 2021", según precisó la Moncloa.

Por último, el presidente pidió a los mandatarios autonómicos "no bajar la guardia" y "extremar la cooperación" entre todas las autonomías en la lucha contra el covid. Y les reclamó que hagan "lo posible para apartar la lucha partidista de la discusión de la epidemia".