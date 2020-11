Sanidad aún no ha decidido quiénes se vacunarán a partir de marzo

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha detallado este viernes cuáles son los 15 grupos en los que la estrategia de vacunación contra el covid divide a la población española, si bien ha aclarado que el equipo de técnicos conformado con las autonomías sólo ha decidido qué colectivos se vacunarán en la primera fase, de enero a marzo, el resto aún no se ha decidido.

En la primera etapa, tal como el Gobierno detalló el martes, se vacunará los residentes y empleados de los centros sociosanitarios, el personal sanitario y los grandes dependientes y a partir de ahí el grupo técnico priorizará a uno u otros grupos en función de que "haya mayores certezas" y "se vaya recibiendo más información sobre las vacunas disponibles", según ha detallado el ministro.

Los 15 grupos en los que divide toda la población española son: el personal sanitario y sociosanitario; los residentes en centros de mayores; los mayores de 64 años; los grandes discapacitados; las personas con condiciones de riesgo; alto, medio y bajo, quien vive o trabaja en comunidades o entornos cerrados, distinguiendo entre ambas; personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica; trabajadores esenciales; el personal docente; la población infantil; población adolescente y joven; conjunto de población adulta; población en áreas con alta incidencia o en situaciones de brotes; embarazadas y madres con lactancia natural. Y las personas con una inmunización, positivas a SARS-CoV-2.

Medidas en las estaciones de esquí

Por otro lado, el ministro ha explicado que se ha creado un grupo de trabajo con las autonomías en las que hay estaciones de esquí para acordar criterios de protección comunes frente al virus. "Vamos a intentar coordinar la respuesta, también me he puesto en contacto con Francia para armonizar decisiones y ayer hablé con el ministro de Sanidad de Andorrra y me manifestó su voluntad de coordinar medidas con la Generalitat y el Gobierno de España. Vamos a ver cómo lo hacemos", ha añadido.