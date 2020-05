Once municipios de Aragón ya pueden pasear sin horarios, y también abrir bares y mercadillos

El Boletín Oficial del Estado publica al fin este viernes la orden que flexibiliza las restricciones de movilidad en municipios de hasta 10.000 habitantes, lo que en Aragón afecta en principio a once localidades (Caspe, Binéfar, Sabiñánigo, Zuera, Andorra, La Almunia de Doña Godina, Alagón, Tauste, La Puebla de Alfindén, María de Huerva y La Muela), que desde ahora pueden pasear o hacer deporte individual sin restricciones horarias. Además, la orden avanza en otras medidas que suponen un adelanto a la fase 2 del desconfinamiento, como la apertura de bares y restaurantes o la celebración de mercadillos.

El documento recoge como requisitos la población y la densidad, menor de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, algo que en principio se cumpliría, a falta de que el Gobierno de Aragón confirme si alguno queda fuera. Pero también habla de núcleos de población inferiores al municipio; en este ámbito, las medidas podrían aplicarse en el barrio rural zaragozano de Garrapinillos, pero en principio no en Casetas, ya que el núcleo urbano consolidado no puede estar colindante a otra población que no cumpla los requisitos, y en este caso está pegado a Utebo.

FAMILIAS ENTERAS Y PUEBLOS ADYACENTES

Además de poder pasear sin restricciones, los habitantes de estos 'nuevos' municipios y los de menor población ven eliminadas otras restricciones, que pueden disfrutar los vecinos empadronados o los que lleven viviendo allí 14 días. Por ejemplo, se puede pasear por familias enteras convivientes (hasta ahora se suponía que era solo un padre con hasta tres niños menores de 14 años), y se puede ampliar el paseo hasta a 5 kilómetros de la localidad, o al pueblo de al lado, si este también cumple los requisitos y está en la misma provincia.

MERCADILLOS Y BARES

Además, en estas localidades los bares y restaurantes (no las discotecas ni bares nocturnos) podrán volver a abrir, con restricciones de la fase 2 como el 40% del aforo, el servicio solo en mesa, sin compartir comida, y estrictas medidas de higiene, como las que se deberían observar en las terrazas.

También se podrán abrir mercadillos callejeros, preferentemente de alimentación o artículos de primera necesidad, igualmente con separación y medidas de limpieza, sin tocar la mercancía.

Las medidas ampliatorias incluyen asimismo los velatorios para hasta 15 personas (hasta 25 en exteriores, también en la procesión fúnebre), las misas y oficios religiosos a la mitad de aforo o las bibliotecas al 30%. También se permiten los entrenamientos deportivos de equipos no profesionales, con medidas de separación.

PLANES MUNICIPALES

Los ayuntamientos deberán elaborar planes para los espacios públicos, como definir viales de bicicleta o habilitar montes de utilidad pública para pasear, o definir zonas de baño, así como restringir algunas si prevén aglomeraciones.

Además, en colaboración con comarcas, diputaciones y Gobierno autonómico, se podrán restringir medidas si se observa un aumento continuado de casos.

La duda que surge es lo efímeras que pueden ser estas medidas beneficiosas para los municipios más pequeños si, como quiere el Gobierno de Aragón, toda la comunidad pasa este lunes a la fase 2 e incluso se permite la movilidad entre provincias. Pero no está tan claro que el Ministerio de Sanidad vaya a dar su visto bueno para ello.