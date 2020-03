Los sanitarios exigen a la DGA medidas urgentes para evitar el colapso

La falta de material de protección y de acceso al diagnóstico ha llevado al personal sanitario aragonés a exigir a la DGA "medidas urgentes" para evitar el colapso del sistema. En una nota dirigida a la Administración, el sindicato médico mayoritario, Cemsatse, considera “imprescindible” que se adopten medidas, entre las que incluye, de cara a garantizar la dotación de Equipos de Protección Individual (EPI), la intervención temporal de fábricas o explotaciones, de acuerdo a lo que permite el estado de alarma. “No nos sirve la excusa de que los equipos de protección son escasos en el mercado y el Estado y las Comunidades Autónomas deberían actuar inmediatamente para que estos equipos se fabricaran de forma masiva, teniendo en cuenta que son equipos muy simples, pero fundamentales para que los profesionales realicemos nuestro trabajo con seguridad y confianza”, expone el colectivo.

El sindicato subraya que "la principal queja”que está recibiendo por parte de los profesionales "no es el exceso de trabajo o los turnos agotadores, sino la falta de equipos de protección que pone en riesgo nuestra salud, la de nuestras familias y la de toda la población en general" y también considera "fundamental" garantizar que se realiza la prueba de detección del virus a todos los profesionales sospechosos de contagio dentro de los protocolos existentes.

Asimismo, los sanitarios piden suspender toda la actividad programada. "En una situación de crisis como la que vivimos no se pueden perder recursos, ni espacio, ni tiempo en atender intervenciones ni situaciones clínicas que no son urgentes" y acordar con los hospitales y centros sanitarios de la red privada para poder derivar pacientes críticos que puedan no tener espacio en la red sanitaria pública "si esta se satura como está ocurriendo en otras comunidades".

Cemsatse reclama limitar los movimientos de la población y que esta "no acuda a los centros de salud ni puntos de atención de urgencias sin una causa suficientemente importante debido al riesgo de contagio" y que, mientras continúe la carencia de EPI, limitar la afluencia a consultorios "donde no hay medios adecuados de protección frente a posibles afectados".