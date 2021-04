Simón: "Los vacunados están haciendo que la curva en España suba a menor ritmo"

Cada semana hay en España "más personas que ya no son susceptibles" del covid-19. "Eso no quiere decir que no vayamos a tener una cuarta oleada. Estamos viviendo un ascenso, pero esos inmunes hacen que el ascenso sea menor", ha destacado en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

En España se han administrado 10 millones de vacunas (el 85% de las dosis recibidas): 3.108.000 personas con la pauta completa (dos dosis) y unos siete millones con al menos una dosis. Y esto ya tiene sus efectos. Uno de ellos, la bajada de la incidencia del coronavirus en los grupos vacunados. "En España, el 91% de los mayores de 80 ya tienen una vacuna y el 51% han recibido las dos dosis. Se aprecia en un descenso comparativo entre los mayores de 80 y los menores de 80 y hasta 65 años: en este segundo grupo la incidencia del virus es un 40% mayor".

Mala situación epidemiólogica

Pero, en el otro lado, la pandemia de coronavirus sigue empeorando. El virus sigue existiendo y causando mortalidad. La incidencia acumulada ha subido este lunes en España a 199 casos por 100.000 habitantes en 14 días y en los últimos siete días ha habido 248 muertos. Desde el viernes ha habido 197 fallecimientos y 22.744 nuevos contagios, según los datos del Ministerio de Sanidad.

Y esto se refleja en las unidades de cuidados intensivos (ucis), que tienen cada vez más enfermos con covid-19. Ya están ocupadas al 21,6% de ucis. Según Simón, "más de uno de cada cinco ingresados en ucis tiene coronavirus". "No son cifras nada deseables". El epidemiólogo ha recordado que "la transmisión que se está viendo ahora y hasta la semana que se viene se produjo aproximadamente durante la Semana Santa", por lo que evitar ahora un alza de los casos resulta complicado.

"La vacuna es muy beneficiosa, también para la salud mental de todos", ha vuelto a defender el epidemiólogo. Es la salida de esta situación. Además, Simón ha añadido que, cuando más se vaya controlando la curva epidémica, más casos en gente joven se irán viendo porque serán los que no estarán vacunados. Es decir, bajará la edad media del infectado por covid-19 y del ingresado en ucis.

Madrid: mayor incidencia, misma letalidad

Preguntado sobre las palabras del candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, quien afirmó que "el riesgo de morir por covid-19 es un 54% mayor en Madrid", Simón ha dicho que, si bien en esta comunidad "la incidencia del virus es mayor, la letalidad es similar a la de otras comunidades autónomas".

También ha asegurado que no le consta que los datos de Madrid sean "falsos". "A mí no me consta que lo datos sean falsos, tienen la misma calidad que cualquier otra comunidad. No me consta que este haciendo ninguna falsificación de datos", ha respondido a preguntas de los periodistas.

Los líos de AstraZeneca

Sanidad aún no ha decido qué se hará con la segunda dosis de AstraZeneca en aquellas personas menores de 60 años que ya han recibido la primera. "Las opciones son varias: se puede dar una segunda dosis si se considera adecuada, una segunda dosis con otra vacuna, o se puede no dar si se considera que no va a aportar gran cosa. La eficacia mínima de la primera vacuna de AstraZeneca es un 70%. Tenemos tiempo para hacer estudios, lo más sensato es valorar cuál es el efecto de cada opción con estudios específicos", ha defendido Simón. La segunda dosis con esta vacuna se pone a los tres meses de la primera.

El viernes España tenía registrados 12 casos tromboembólicos que se habían producido en personas vacunadas con AstraZeneca, no necesariamente vinculados con la vacuna. En cuanto a la vacuna rusa, la Sputnik, Simón ha explicado que España no se plantea comprarla por su cuenta. "Si la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) la compra, España participará de este contrato", ha concluido.