Los sindicatos denuncian el "colapso" de los centros de salud

Los sindicatos sanitarios en Aragón siguen denunciando el «colapso» que vive en esta segunda ola de la pandemia de coronavirus la Atención Primaria. A la falta de profesionales se añade la dificultad de sustituir a aquellos que se encuentran de baja, contagiados con el covid-19, y a retos como la campaña de vacunación de la gripe, que también recaerá sobre los centros de salud. La situación, afirman, «requiere de una mejor organización y mayor dotación presupuestaria».

Este martes, los sindicatos CCOO y CSIF realizaron una protesta a nivel estatal, que finalmente no se realizó en Zaragoza para evitar aglomeraciones dada la situación epidemiológica. Hay otra convocatoria prevista para el próximo martes que todavía no se ha decidido si se realizará o se pospondrá por el mismo motivo. Pero el hecho de que los profesionales no hayan salido a la calle no implica que estén conformes con su situación. «Los contagios entre compañeros sanitarios se siguen produciendo; a estas bajas se suma el estrés laboral por la falta de personal y el estrés psicológico que produce saber que la situación va para largo», resume Mario Lolumo, de la Federación de Sanidad de CCOO. Una de las respuestas a esta situación, aseguró, es la «infradotación presupuestaria» de la Sanidad en España, que reivindican que alcance al menos el 7,2% del PIB.

Según ha podido conocer este diario, la pasada semana había 427 sanitarios de baja por coronavirus. Es el último balance disponible, que refleja que en estos momentos hay de baja aproximadamente la mitad de sanitarios que en el pico de la pandemia, cuando eran 894 (en la semana del 13 de abril). Los datos reflejan también que la situación ha empeorado el último mes, pues el 21 de septiembre había 277 sanitarios contagiados. «El problema de los positivos entre profesionales es grave, porque muchos están de baja tres o cuatro semanas», señaló Evangelino Navarro, de CSIF.

Ante esta situación, los sindicatos reclaman un refuerzo de profesionales de otras áreas, como trabajadores sociales, para acometer el rastreo de los contactos. «CSIF propone que para solucionar momentáneamente la saturación de la Atención Primaria es necesario contratar como rastreadores a trabajadores sociales, terapeutas o técnicos de documentación clínica que puedan liberar de esas funciones al personal médico y de enfermería, para que puedan dedicarse a hacer más labor asistencial y evitar así que tantos pacientes terminen recurriendo a las Urgencias hospitalarias», señaló Navarro. «No basta» con el refuerzo ya realizado.

En la misma línea, Merche Ortín, del sindicato médico Cesm Aragón, señaló que «sin la posibilidad de cubrir las bajas, el sistema está colapsado», y por eso anunció que también su organización sindical va a iniciar protestas todos los jueves. Además, denunció la «improvisación absoluta» de los responsables sanitarios y recordó que «seguimos con una meseta de casos muy alta, no bajamos de los 400 diarios ni de las 60 ucis».

Con esta situación, preocupa la campaña de la gripe que ya se está desarrollando. «¿Dónde se va a vacunar a los grupos vulnerables? ¿Van a venir las personas mayores a los centros de salud? Si hay que preparar espacios alternativos, ya llegamos tarde otra vez», lamentó.