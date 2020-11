Los sindicatos piden que se empiecen a usar ya los recursos de la sanidad privada

Los sindicatos UGT y CCOO han reivindicado que se empiecen a utilizar de manera más efectiva los recursos de la sanidad privada para mitigar el impacto de la pandemia del coronavirus en el sistema sanitario público. Según Delia Lizana, de CCOO, y Alicia Hernández, de UGT, en la actualidad tan solo hay 6 camas uci ocupadas por pacientes de covid-19 en la sanidad privada. Una cifra que contrasta con los 110 ingresados en intensivos en los hospitales públicos y con los 30 pacientes que llegó a asumir la privada en la primera fase de la pandemia.

“La presión asistencial en la privada no se puede comparar con la pública, y no tendría sentido que teniendo recursos en la privada no se hiciese uso de ella”, recalcó Hernández, que subrayó que “teniendo recursos y profesionales, hay que utilizarlos todos”. Además, manifestó que “si se utilizan esos recursos antes es fundamental para que la pandemia no se extienda más”. En esta línea, celebraron el “mando único” que establece una de las últimas órdenes de Sanidad, y que da amparo formal a la derivación de pacientes hacia recursos sanitarios privados cuando sea necesario.

Fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón explicaron que si por ahora no se han utilizado más camas de unidades de cuidados intensivos de las clínicas privadas es “porque no ha sido necesario”, puesto que de serlo, ya se habrían utilizado esos recursos.

Sin embargo, esta posición contrasta con la denuncia reiterada de las organizaciones sindicales y los colegios profesionales de la saturación del sistema y la necesidad de más recursos profesionales. De hecho, las autoridades sanitarias aragonesas reconocen que el “mayor problema” para hacer frente a la pandemia no está en la posibilidad de crear nuevas camas de uci o de hospitalización convencional, sino en la falta de profesionales sanitarios. En la privada, insistieron desde las organizaciones sindicales, “hay profesionales y medios que se deben poner al servicio de la pandemia”.

LA PRIVADA, SIN CONVENIO

Por otro lado, UGT y CCOO critican que la patronal de la sanidad privada ha denunciado el convenio colectivo del sector, vigente hasta el 31 de diciembre del 2020, con lo que los trabajadores perderían el aumento salarial del 0,5% previsto para el 2021. “El convenio amparaba a los 5.000 trabajadores de la sanidad privada, que ahora se ven sin convenio en un momento crítico, y perderán esa mejora salarial, cuando los empleados públicos tendrán si se cumple el anuncio una mejora del 0,9% el próximo año", denunciaron.

Esta situación, aseguran, supone un "agravio comparativo" entre los trabajadores de la privada y la pública, que puede hacer que los empleados de la sanidad privada opten por ir al sector público. "Intentamos garantizar que nuestros trabajadores tengan estabilidad laboral y salarios dignos", manifestaron.