Steffano, de 81 años, toca el acordeón en el patio de un hospital para acompañar a su mujer

Fue Valerio Marangon. amigo de Mauricio Bozzini, quien, el pasado 8 de noviembre, lo publicó en su cuenta de Facebook. Desde entonces, el vídeo ha dado la vuelta al mundo a lomos de las redes sociales y de las medios de comunicación. Mauricio relataba cómo su padre, Steffano, de 81 años, se sentaba con su acordeón en la calle, frente a la ventana del hospital de Castel San Giovanni (Piacenza), donde su mujer estaba ingresada por coronavirus.

Al serle imposible verla por el protocolo anticovid, decidió que si sus palabras no podían llegar hasta ella, lo haría la música. Su hijo habló con los enfermeros para que le permitieran acceder durante 5-10 minutos a un patio exterior del hospital "para tocarle 2-3 canciones a mi mamá, con vistas a la ventana para hacerla feliz 5 minutos...". Después de 47 años de matrimonoio, Steffano decidió estar lo más cerca posible de Carla, su mujer, en ese mínimo pero enorme gesto de amor.

A día de hoy, ambos ya están en su hogar una vez que ella ha superado la enfermedad. Por este camino quedan la notas de su acordeón y un gesto conmmovedor en estos tiempos donde no todos los obstáculos son insalvables. Sobre todo si, como Steffano, utliliza el corazón como pértiga.

"Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente:la fisarmonica sotto la finestra"

