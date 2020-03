El teletrabajo llega a las empresas aragonesas para quedarse

Las recomendaciones han comenzado a llegar esta semana a todas y cada una de las empresas aragonesas. Algunas cuentan con más facilidades que otras para poder adaptarse a la situación de crisis que se está viviendo con el coronavirus y el aviso para todas ellas es que si pueden, instalen entre sus trabajadores el teletrabajo permaneciendo de esta manera en sus casas y evitando posibles contagios y la propagación del virus.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Ricardo Mur, aseguró, después de muchas reuniones esta semana en busca de soluciones y medidas para adoptar, que no todas las empresas pueden optar por esta opción como son «los pequeños comercios, los talleres, las cadenas de producción o los departamentos de logística» entre otros, que ven como es «imposible» esta medida. Ante esta situación, Mur aseguró que «son muchas más las personas» que no pueden trabajar desde casa que las que sí que pueden. De hecho, explicó que el teletrabajo es una solución «minoritaria» entre las empresas de Aragón.

LA ORGANIZACIÓN, MUY IMPORTANTE

Mur informó de que en la reunión a nivel nacional que hubo el jueves 12 de marzo, donde se reunieron los diferentes sindicatos y los empresarios, se solicitó al Gobierno español «flexibilizar la normativa laboral y adecuar la plantilla» a esta situación de crisis sanitaria para poder dar todas las facilidades posibles para «poder superar la lo antes posible» y minimizar así las consecuencias. Mur hizo hincapié en que ahora mismo tenían, tanto el Gobierno, como los sindicatos y los empresarios, que «ir de la mano y estar juntos» en la toma de decisiones para intentar que el coronavirus afecte lo menos posible. Además, aseguró que las empresas estaban actuando «con la mayor disposición posible» y siendo «muy flexibles» con sus trabajadores para poder «conciliar las medidas adoptadas, prevenir y seguir trabajando».

Por otro lado, Mur explicó que por parte de las empresas, se seguía exigiendo una normativa clara para ver qué tienen que hacer debido a que Aragón tiene «un 98% de pequeñas empresas» y ante el escenario que se prevé, serían las más afectadas. «Todo el mundo está intentando dar lo mejor de sí mismo intentando no comprometer el futuro de su empresa, lo que supone comprometer el futuro de sus empleados».

Una de las empresas ubicada en Aragón que ha comenzado a adoptar esta medida ha sido Fútbol Emotion, donde la mayor parte de la plantilla trabaja en una oficina distribuida en diferentes departamentos que en gran medida, se han podido adaptar a esta nueva forma de trabajo.

El director digital de Fútbol Emotion en Zaragoza, Hector Mainar, explicó cómo la empresa ya había comenzado a hacer pruebas para «anticiparse a la situación que pueda venir en las próximas semanas» y que no les pille de sorpresa. Según explicó, «el 20% de la plantilla» trabajó desde casa el viernes en una prueba piloto para reducir el personal en las oficinas y seguir así con el trabajo. «Tenemos almacenes y tiendas físicas donde no podemos tomar esta medida, pero en oficinas es una manera de protegernos a nosotros y al resto», explicó.

LAS MEDIDAS

Según comentó Mainar, los trabajadores se encuentran «bastante a favor» con esta medida debido que no supone un gran cambio. «Es una oportunidad para madurar cosas que ya hacemos normalmente», comentó Mainar, debido a que trabajan en gran parte «en la nube» y están acostumbrados a estar en continuo contacto entre compañeros «con un chat interno evitando el trato en persona y el teléfono» y a hacer las reuniones a través de videoconferencias. Actos que se pueden adaptar al trabajo que se haga desde casa sin problema alguno.

Mainar aseguró que se había hecho una reunión para informar a los trabajadores y tener constancia de si todos los departamentos tenían todo claro. Además, comentó que después de la prueba del viernes, el lunes se tomaría «una decisión definitiva» dependiendo de como vaya avanzando el virus en la comunidad pero que creía que la semana siguiente la plantilla «va a seguir trabajando en casa».

En aquellos departamentos donde el teletrabajo no es compatible, la empresa ha tomado también diferentes medidas para intentar prevenir posibles contagios entre los empleados. Entre ellas, han separado más los turnos para que los trabajadores no coincidan en los cambios y han establecido grupos fijos para que no roten entre ellos y siempre estén los mismos. «Son medidas de cortafuegos para intentar minimizar el impacto», comentó Mainar. Además, la situación actual está perjudicando notablemente a dicha empresa económicamente hablando debido a la paralización de las ligas deportivas, que supone «una bajada en las ventas» en todos los niveles geográficos, a nivel nacional e internacional.

Con el objetivo de ayudar a las empresas en su gestión ante el impacto del coronavirus y de facilitar la transmisión de información con las Administraciones, CEOE Aragón ha habilitado el teléfono 876557003 para atender específicamente sus consultas.

45.000 ARAGONESES YA TELETRABAJAN

El aumento de las empresas que van a adoptar actualmente el teletrabajo como medida para poder seguir trabajando desde casa y evitar así el contacto con el resto de empleados, ha llegado justo en el momento en el que Adecco Group Institude ha hecho público un informe en el que se establece que en Aragón hay 45.000 personas que teletrabajan, lo que supone un 7,7% del total de ocupados de la comunidad. Los resultados obtenidos hacen referencia al cuarto trimestre del 2019 en base a la Encuesta de Población Activa (EPA).

En la autonomía aragonesa la proporción de ocupados que trabajan desde su hogar, al menos ocasionalmente, se mantiene igual que hace un año. Esto, dado el incremento del teletrabajo en la mayoría de autonomías durante el año pasado, conlleva un retroceso relativo. Si hace un año Aragón superaba la media nacional en este campo, ahora ha caído ligeramente por debajo de la misma.

Los incrementos más marcados corresponden a Baleares, con un incremento de 2,5 puntos porcentuales; y a Cataluña, con un aumento de 2,1, alcanzando, respectivamente, el 9,1% y el 9,3%. El teletrabajo solo ha retrocedido en la Comunidad de Madrid (tres décimas menos que en el último trimestre del 2018, hasta alcanzar ahora el 8%) y Asturias (6,8%, con una rebaja interanual de una décima).

Pos su parte, Asturias comparte con el País Vasco la anteúltima posición de la tabla (en el caso vasco, el 6,8% implica un incremento interanual de dos décimas). Por debajo solo se encuentra Canarias, con un 6%, el mismo porcentaje que hace un año. Este estancamiento en la comunidad se ha visto impulsado con la situación que Aragón vive actualmente con el coronavirus.