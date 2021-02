¿Tienes entre 45 y 79 años? Esta es la vacuna del covid que te corresponde

esto no hay quien lo entienda, asi que los que mas posibilidades tienen y mas peligro son los mayores de 60 años, entonces porque no vacunan mas, porque solo les faltaba el tinglado de las de astraceneca, porque vamos aqui todos quieren que les vacunen, pero este grupo que va desde 60 en adelante nadie dice nada ni prevision de cuando se vacunan, porque el orden no se sigue, HABER SI A PARTIR DE AHORA SE TIENE EN CUENTA REALMENTE LA EDAD SI SON LOS DE MAS PELIGRO, ponganse las pilas todos los politicos que tienen cargo en este asunto, porque dan pena. porque ahora veo un orden que parece ser que quieren llevar, porque hasta este colectivo mayor de 65 eran los terceros y ahora ya son los quintos, sanitarios , residencia y mayores de 65 tres grupos en ese orden, en fin que pena.