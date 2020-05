La UE pide una revisión imparcial de la respuesta de la OMS al coronavirus

La Unión Europea y un centenar de países de todo el mundo han pedido una revisión "imparcial" de la respuesta de la Organización Mundial de la Salud a la crisis del covid-19. En una propuesta de resolución para la Asamblea General de la OMS de este lunes, la UE exige que se inicie "tan pronto como sea oportuna" una evaluación "independiente" de "las experiencias y lecciones" de la pandemia que incluya una revisión de "las acciones de la OMS".

Por otra parte, este grupo de países insta la OMS a "seguir trabajando" para identificar el origen de la pandemia. La propuesta de resolución que no cuenta con el apoyo de China y EEUU hace un llamamiento para garantizar un "acceso igualitario y justo" a los medicamentos necesarios para combatir el covid-19.

Por vídeoconferencia

El texto está suscrito por la UE y sus 27 Estados miembros, por el grupo de Estados Africanos compuesto por 54 países y una cuarentena más de naciones, entre ellas Rusia, Canadá, Australia, Japón, Arabia Saudí y el Reino Unido. La OMS celebra este lunes por vídeoconferencia su Asamblea General en plena pandemia del coronavirus y con las críticas de EEUU a la organización como telón de fondo.

Los 194 países de la OMS se reúnen este lunes prácticamente por primera vez en su historia para discutir la respuesta internacional a la pandemia, con las tensiones chino-americanas y las discusiones sobre Taiwán y las vacunas como temas de fricción. Muchos jefes de estado, gobierno y ministros tienen previsto hablar en esta Asamblea Mundial de la Salud, el órgano que toma las decisiones de la agencia de la ONU.

A pesar de las crecientes tensiones entre Washington y Pekín, los países esperan adoptar una larga resolución de la UE por consenso. Se ha pedido lanzar "lo antes posible (...) un proceso de evaluación" para examinar la respuesta sanitaria internacional y las medidas adoptadas por la OMS en respuesta a la pandemia.

La fuente del origen

El texto también pide a la OMS que "colabore estrechamente con la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y los países (...) para identificar la fuente de virus zoonótico y para determinar de qué manera se introdujo en la población humana, (...) en particular mediante misiones científicas y misiones de colaboración en el campo".

También exige un "acceso universal, rápido y equitativo a todos los productos (...) necesarios para la respuesta a la pandemia", y destaca el papel de la "vacunación a gran escala contra el Covid-19, como como un bien público global, para prevenir, detener y eliminar la transmisión para poner fin a la pandemia".

"Se ha llegado a un acuerdo informal para adoptar la resolución por consenso. Este será un resultado importante porque la OMS será el primer foro mundial en encontrarse por unanimidad en un texto", ha afirmado este lunes a France Presse una fuente diplomática europea. Según este porta oz, incluso las preguntas "difíciles" se abordan en este encuentro, incluido el tema del origen del virus y la reforma de la OMS, que Estados Unidos ha solicitado de forma enérgica.

"No se evitará ningún tema" en la resolución, ya sea en particular "para continuar reformando a la OMS y en particular sus capacidades que han resultado insuficientes para prevenir una crisis de esta magnitud", ha recalcado la misma fuente europea a AFP. "Espero que podamos unirnos al consenso", dijo el viernes Andrew Bremberg, embajador de Estados Unidos ante la ONU en Ginebra.

El enfrentamiento

Washington, que acusa a Pekín de haber ocultado la magnitud de la epidemia, está enfrentado con la OMS, acusada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de haberse "plantado" en la gestión de la pandemia alineándose con la posición china. Como respuesta, Trump suspendió de inmediato la contribución estadounidense a la OMS.

Al mismo tiempo, el Gobierno estadounidense cree que la OMS descuidó una advertencia temprana de Taiwán sobre la gravedad del coronavirus, que la agencia de la ONU niega. Y Estados Unidos, con el apoyo de ciertos países, pidió a la OMS que "invite a Taiwán" a la AMS, a pesar de la oposición de China.

Sin embargo, después de haberse beneficiado de la condición de observador, Taiwán fue excluido de la OMS en el 2016, el año en que Tsai Ing-wen llegó al poder. El presidente se niega a reconocer el principio de la unidad de la isla y la China continental dentro del mismo país.