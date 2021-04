La Unión Europea reserva 100 millones de dosis extras de Pfizer

La Unión Europea ha reservado cien millones de dosis adicionales de la vacuna Pfizer, que se espera que lleguen antes de que acabe el año y que elevan a 600 millones las dosis adquiridas a sus desarrolladores, según la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides.

Tras el anuncio de la ministra española Carolina Darias sobre la llegada de 1,7 millones de dosis semanales de Pfizer a partir de mayo a España, la Unión Europea confirma a través del Twitter de la comisaria Kyriakides la compra de estas 100 millones de dosis extras, para las que ha asegurado que "seguimos trabajando sin descanso para que las vacunas lleguen rápidamente a los ciudadanos".

Important #COVID19 vaccine news ➡️ @EU_Commission has activated contractual option for 100 million more BioNTech/Pfizer vaccine doses.

A total of 600 million doses will be delivered to 🇪🇺 in 2021. We continue working tirelessly to ensure that vaccines swiftly reach our citizens.