Los vaivenes del confinamiento vacían los buses interurbanos

El transporte interurbano de viajeros en autobús no acaba de recuperarse de la reducción de la movilidad y de la crisis económica causadas por la propagación del coronavirus. Para colmo, los vaivenes actuales entre confinamientos con diferentes grados de flexibilidad, en distintas zonas geográficas, ha complicado todavía más la situación del sector en Aragón.

«En la actualidad llevamos al 50% de los viajeros que usaban nuestros servicios antes del covid-19», indica José Ramón Lasierra, responsable de la empresa Alosa, que cubre distintos trayectos en Aragón, entre ellos Zaragoza-Huesca, así como las líneas de cercanías a San Juan de Mozarrifar, El Zorongo y Zuera.

No es la peor cifra que ha soportado su compañía, muy representativa de todo el sector en Aragón. «En lo más duro del confinamiento perdimos el 96% de los viajeros y tuvimos que seguir prestando el servicio con los autobuses en los que a lo mejor solo había cuatro plazas ocupadas», explica.

El problema es que, a medida que se ha regresado a una cierta normalidad, una parte considerable de la clientela habitual, la mitad a estas alturas, no ha vuelto a subirse al bus. Y ello por diferentes motivos. Desde la reducción de las necesidades de transporte por el cierre de empresas a un incremento del vehículo particular, muchas veces compartido, pasando por el miedo al contagio y la búsqueda de medios de locomoción alternativos, tanto individuales como de grupo.

«NI UN EURO DE AYUDA»

Ha habido cambios de horarios y otras medidas que también han contribuido a desorientar al usuario, apuntan en el sector, con lo que ha disminuido la venta de bonos de transporte ante la imposibilidad de utilizarlos de forma que supusieran un ahorro real para el viajero.

Todo ello ha conducido a una reducción de la fiabilidad, que es fundamental en un servicio donde es básico asegurar unos horarios fijos. Con todo, en el sector del transporte de viajeros por carretera subrayan que la seguridad que brindan sus vehículos no se ha resentido en absoluto. «La cuestión es que, con la vuelta a la normalidad, debería haber mucha demanda de estudiantes y trabajadores, pero no sucede nada de eso», apunta una fuente de la patronal.

El coste de esta drástica reducción de los niveles de utilización ha sido muy alto en términos económicos, subraya José Ramón Lasierra, que denuncia que, pese a ello, las empresas que aseguran el transporte colectivo entre ciudades por carretera «no han recibido ni un solo euro de un ayuda de las diferentes administraciones».

OTRO BAJÓN

Por este motivo, y pese a que la normativa permite en estos momentos el uso del 100% de las plazas disponibles en los vehículos, las compañías de transporte experimentan graves dificultades para mantener la cobertura que prestaban antes de que el coronavirus cambiara por completo las coordenadas.

La incertidumbre, insiste Lasierra, se debe mucho a los retrocesos que se registran en el proceso de vuelta a la normalidad. Todo iba a mejor en junio, recuerda, pero al llegar julio y establecerse nuevas medidas de control de la movilidad, hubo otro parón en la actividad. Y eso, recalca, que los métodos de circulación y regeneración del aire en el interior de los vehículos ofrecen una seguridad sanitaria «total» en lo que respecta a la pandemia del coronavirus.

Mediado octubre, con las fiestas del Pilar canceladas, la única buena noticia es que las medidas anticovid decretadas por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón no contemplan recortes en el transporte colectivo de viajeros en autobús. «Si llega a haber prohibiciones de movilidad para los autobuses, eso hubiera sido la puntilla para nosotros», reconoce el responsable de Alosa. «Nos hubieran acabado de hundir en el pozo», dice expresivamente.

El golpe, esta vez, ha sido más indirecto, a través del descenso de la demanda que acarreará el hecho de que las fiestas del Pilar no se vayan a celebrar. Eso va a suponer menos viajeros dentro del entorno de Zaragoza pero también de visitantes potenciales residentes en otras ciudades, en Huesca, Lérida, Calatayud y cualquier punto de Cataluña, por poner solo unos pocos ejemplos.

Ese nuevo bajón, valora el gremio de transporte colectivo por carretera, va a entrañar una caída del número de viajeros entre el 35% y el 40% en las fechas en las que deberían tener lugar las fiestas. «El Pilar es un motor de la actividad general y un imán que atrae a Zaragoza a miles de personas», mantiene Lasierra, que recuerda que «pasó exactamente lo mismo para San Lorenzo». De ahí que las empresas de autobuses vean difícil una recuperación incluso a medio plazo.