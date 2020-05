Valencia dará 75 euros para comprar bicicletas y patinetes y 250 para bicis eléctricas

La Generalitat Valenciana dará ayudas directas a partir del 15 de junio de 75 euros para la adquisición de bicicletas y patinetes y de 250 euros para bicicletas eléctricas con el fin de potenciar el uso de vehículos individuales sostenibles, y a su vez, reanimar el consumo y fomentar la actividad del pequeño comercio, según ha avanzado el presidente, Ximo Puig.

Tras reunirse por videoconferencia con el consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, y con miembros de entidades vinculadas al fomento del uso de la bicicleta, Puig ha explicado que la movilidad va a ser "fundamental" en el escenario pospandemia y hay que enfocarla desde distintos ámbitos.

Esta medida, enmarcada dentro del Plan de Fomento de Uso de la Bicicleta, se suma a una serie de acciones cuyo fin es afianzar un modelo de movilidad sostenible: "Una de las cuestiones básicas que nos ha traído la pandemia es el planteamiento de grandes dificultades en la movilidad", ha afirmado el jefe del Consell, quien la ha valorado como una "cuestión estratégica", que se debe abordar desde diversas perspectivas.

Así, ha señalado que hay que seguir apoyando el transporte público, "con todas las dificultades que tiene en estos momentos", y también debe continuar la transformación del vehículo privado hacia modelos más sostenibles.

Tercer eje

El tercer eje, ha dicho, lo componen opciones de movilidad como la bicicleta y el patinete, que "van a ser fundamentales en la construcción de esa nueva normalidad, en una sociedad mucho más ecológica y sostenible y que va a beneficiar directamente a las personas".

Por ello, la Generalitat valenciana impulsará el uso de la bicicleta a través de una oficina y de ayudas para su adquisición: "A partir de junio todos los valencianos podrán verse beneficiados de ayudas directas para comprarse una bicicleta, un patinete o una bici eléctrica. Se quiere mejorar el acceso a ellas y también reactivar el comercio de proximidad".

Ha explicado que a la propuesta para la puesta en marcha de un plan de renovación del parque automovilístico realizada por la Generalitat al Gobierno de España se suma "un elemento fundamental" para la movilidad ciudadana como las bicicletas y patinetes.

"Tenemos que dar un paso más allá y facilitar el acceso a las bicicletas", ha remarcado el jefe del Ejecutivo valenciano, al tiempo que ha apostado por el "uso cotidiano" de este medio de transporte y por "generar una cultura favorable" hacia él.

Durante este encuentro telemático, se han abordado, además de las ayudas previstas para la adquisición de estos vehículos, temas como la creación de una Oficina de la Bicicleta o la propuesta de acondicionar itinerarios para la movilidad cotidiana en las áreas metropolitanas de la comunidad.

El consejero España ha asegurado que "la apuesta del Gobierno valenciano por el fomento de medios de transporte individuales y sostenibles facilita el cumplimiento del distanciamiento social, garantiza las demandas de movilidad en un sistema inclusivo que no deje atrás a ningún colectivo y que preserve la calidad del aire de nuestras ciudades, sin abandonar la lucha contra el cambio climático".

Ayudas de hasta 250 euros

Esta nueva línea de ayudas directas, que cuenta con una inversión de 500.000 euros, subvencionará la adquisición de bicicletas convencionales de carácter de urbano, bicicletas eléctricas, vehículos de movilidad personal eléctricos (patinetes) y kits de electrificación de bicicletas, en todos aquellos establecimientos y tiendas con sede en la Comunitat que se adhieran al plan.

En este sentido, las ayudas previstas son de hasta 250 euros en el caso de bicicletas eléctricas (cuyo importe no podrá sobrepasar los 1.400 euros), de 75 euros para las no electrificadas (cuyo precio máximo será de 500 euros) e igualmente 75 euros para patinetes eléctricos (cuyo coste no podrá ser superior a 450 euros).

Las ayudas también se pueden aplicar a la instalación de kits de electrificación, con un importe de hasta 200 euros (el precio máximo del kit está fijado en 600 euros) o a la compra de bicicletas con elementos de carga para el transporte infantil en cuyo caso las ayudas serán de 150 euros (en este caso el precio de la bicicleta familiar no podrá ser superior a 700 euros).

La tramitación de estas ayudas será uno de los cometidos que con carácter inmediato emprenderá la nueva Oficina Valenciana de la Bicicleta.