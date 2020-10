Un virus que agota las ideas

La gente ya no tiene adjetivos para describir este 2020. La sorpresa y sobresalto inicial, cuando se decretó el estado de alarma en marzo, ha dado paso a la resignación. Después de multitud de cambios normativos, los zaragozanos de a pie ya no se alteran, no se quejan, no se alegran, no se indignan. El virus nunca se ha ido y la incertidumbre crónica se lleva con un asumido hartazgo.

Apenas un par de horas después de que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, anunciara el confinamiento perimetral para Zaragoza, Huesca y Teruel, los vecinos de la capital aragonesa ya estaban enterados de ello. «Veníamos hablando de ello. Lo hemos visto en las redes», decían dos mujeres, Mari e Isabel, paseando por la calle Alfonso. «Si lo hacen será porque es necesario, pero tienen que hablar con más claridad. Si la pasada semana estábamos bien, ¿cómo estamos ahora tan mal?», apuntó una de ellas.

Ambas se mostraron a favor de las medidas tomadas, pero señalaron también otros ámbitos en los que creen que no se está incidiendo: «En el tranvía vamos todos aglomerados», se quejó una. «Y en las grandes superficies se pone todo a rebosar», añadió la otra. Los culpables son muchos y muy diversos según a quién se le pregunte, pero lo cierto es que los jóvenes se llevan la palma en las quinielas. Muchas personas mayores no ocultan su recelo hacia las «juergas» de la juventud.

«No son conscientes de que por los botellones y por todas sus fiestas y barbaridades estamos así», se quejaba María Pilar Serrate, de 58, que ha sido profesora. «Conozco bien de lo que hablo», añadió con actitud incriminatoria. Mientras, otro ciudadano, señalaba a las terrazas como parte del problema: «En la plaza España están a tope y apenas hay espacio entre mesas», decía Jorge Peñafiel, un abogado de 42 años.

Peñafiel dudaba además sobre si las nuevas restricciones iban a cambiar algo en su día a día. «En el gimnasio ya teníamos grupos limitados de seis personas», explicó. Eso sí, este año se ha perdido dos veces la misma boda. «Tenía una boda en julio que pasaron a noviembre y que finalmente se hará en la primavera de 2021», dijo.

Latino Otín, un funcionario de 62 años del Arrabal, también va notar que no se pueda salir ni entrar en Zaragoza. Sus hijos y su familia viven fuera de la capital, por lo que ahora tendrá que esperar algún tiempo en poder visitarles. «Se lleva con resignación, pero me parecen bien las restricciones. Se veía venir», aclaró. Otros vecinos, como es el caso de José Sancho, de 61 años, pedía ir incluso más allá y permitir solo las actividades esenciales. «No veo otra solución, porque la gente cuando anuncian medidas se asusta, pero solo durante los dos minutos que está delante de la televisión. Luego se olvida», decía entristecido.

Así que, en general, la resignación y la comprensión con las medidas parecen ser la tónica habitual entre los ciudadanos que, clara, lo que se dice clara, solo tienen una cosa: «Hasta que no llegue la vacuna…».