Vox deja solos a PP y Cs en la Comisión para el futuro de Zaragoza y se levanta de la negociación

Lío en la última sesión de trabajo de la Comisión para el futuro de Zaragoza. Tras dos semanas de reuniones entre los grupos políticos municipales y las entidades y agentes sociales, el partido ultraderechista de Vox ha anunciado este lunes que abandona la comisión y que no hará propuestas en el contexto de este foro creado para debatir medidas que ayuden a Zaragoza a recomponerse tras la pandemia del coronavirus.

Vox, que sustenta al Gobierno municipal gracias a sus dos concejales, tomó esta decisión «hace algunos días» tras el pacto a nivel estatal entre el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu. «No podemos consensuar medidas con el PSOE después de que hayan pactado con los herederos de Herri Batasuna, que nunca han condenado los atentados de ETA en nuestra ciudad», ha declarado el portavoz de Vox, Julio Calvo, tras la reunión, que ha esperado a que hablaran los agentes sociales para levantarse de la mesa.

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, de Ciudadanos, ha criticado la postura del partido que lidera Santiago Abascal, que tachó de «incoherente». «El formato de esta comisión había sido pactado por todos los grupos. Levantarse es un error», ha esgrimido Fernández.

La vicealcaldesa, de todas formas, no ha mostrado preocupación por si esta decisión de Vox puede debilitar a su Gobierno. «Nosotros no somos socios de nada. El equipo de Gobierno está formado por PP y Ciudadanos y las decisiones que adoptamos se someten a votación plenaria», ha argumentado. La portavoz del Ejecutivo Municipal y concejala de Hacienda, la popular María Navarro, también ha dejado clara su postura: «Este Gobierno no se va a despistar. Esta comisión se creó para solucionar los problemas de los zaragozanos», espetó, y ha aclarado que seguirán trabajando por un consenso con el resto de grupos políticos para redactar el dictamen que ha de salir de estas reuniones.

Las reacciones a esta situación, eso sí, no se han hecho esperar por parte de la izquierda. El grupo municipal de Podemos ha pedido la dimisión del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón (PP) ya que "se ha quedado sin apoyo político para sustentar su Gobierno". "Vox se ha levantado de la comisión para la recuperación de Zaragoza, el reto más importante de la ciudad en décadas, y ha dejado en evidencia al gobierno Azcón, un ejecutivo que sin los dos votos de los ultraderechistas carece de mayoría para sacar adelante su gestión", han aclarado en una nota.