¿Y tú qué haces para ayudar?

Ana Monclús, directora de enfermería de Atención Primaria en Barbastro, cierra el vídeo con tres preguntas muy directas y un ruego. «Nosotros estamos para ayudar. ¿Y tú qué haces para que los hospitales no se colapsen?; ¿qué haces para que nuestros mayores no se mueran?; ¿qué haces para que los bares y comercios no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos». La grabación se ha hecho después de constatar los números preocupantes de la comarca de Somontano de Barbastro, donde se ha llamado a la responsabilidad ciudadana para que se cumplan las recomendaciones de las autoridades sanitarias antes de salirse de la curva.

El problema es que se ha detectado relajación en el ámbito doméstico y familiar, donde se ha revelado que surgen la mayoría de casos en las últimas semanas, con una incidencia muy alta.

Después de la reunión de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, con responsables políticos y sanitarios de la zona el pasado lunes, se decidió insistir en sensibilizar a la sociedad. En ella participaron también el director general de Salud Pública, Javier Falo; la directora provincial, Itziar Ortega; el gerente del Sector Barbastro-Huesca, José Ignacio Castaño; los presidentes de estas comarcas y los respectivos responsables sanitarios de Atención Primaria de cada territorio.

«Si los rastreadores nos dicen que los contagios se producen en el ámbito privado, el mensaje debe ir dirigido en esa línea. De nada sirve prohibir o limitar ciertas actividades si en el ámbito privado no ponemos remedio», señaló el presidente de la comarca, Daniel Gracia; mientras el alcalde Barbastro, Fernando Torres, admitía que «no hay un perfil claro» de paciente y que se debe casi todo a reuniones familiares. Conocido este dato, poco hay que explicar sobre las razones de la iniciativa que comienza así: «Soy Juan Villader, médico del centro de Salud de Barbastro y estoy aquí para recordaros que una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte».

El mensaje sigue por otra médico, Cristina Lueza: «El hospital se llena de pacientes covid. Si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI», dice antes de que remate Cari Badía, enfermera desde hace 30 años. «Ya tendremos tiempo de estar con los amigos y la familia si esto termina, pero depende de ti (que termine)».