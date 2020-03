Una Zaragoza a medio gas sufre los efectos del coronavirus

Zaragoza vive un atípico sábado, más propio del verano que de mediados de marzo, tanto por la temperatura como por la escasa gente que pasea por las calles. Prácticamente los únicos comercios que no han notado esta merma de transeúntes son los supermercados, que una jornada más han vivido imágenes como las de las rebajas, con gente agolpada a sus puertas en espera de la apertura de puertas para arrasar con la mercancía. En algunas grandes superficies, como en Utebo, incluso ha sido necesaria la incorporación de la Guardia Civil para regular el tráfico.

Los mensajes, tanto del Gobierno central como del autonómico y del consistorio, que garantizan el suministro de productos, no parecen estar calando en la población. Particularmente desde el anuncio del estado de alarma, realizado este viernes por Pedro Sánchez pero que se concretará este sábado, en principio a las 14.00 horas.

A esta concreción esperaban esta mañana algunos comercios, que habían optado por abrir (otros muchos no lo habían hecho), pero que estaban mano sobre mano. En el restaurante La Lobera de Martín, por ejemplo, en los últimos días han visto canceladas todas sus reservas para este fin de semana, en tandas de hasta 500 clientes, explicaba el encargado, Carlos Escalada. “Hemos preguntado a la Policía Local si podíamos poner la terraza de dentro, y nos han dicho que, como era un espacio privado, sí que se podía. De momento abrimos con toda la plantilla, pero haremos lo que diga el Gobierno”, exponía. Apenas cuatro clientes tomaban un cortado en las mesas.

Acopios

La escasez de paseantes es evidente. Si el mensaje de no hacer acopio de alimentos no ha calado, el de quedarse en casa parece que, a grandes rasgos sí. Aunque hay matices, porque, si bien la precaución es notable respecto a los niños (apenas se ve ninguno), la gente mayor parece no tener ningún miedo al contagio, pese a su condición de colectivo vulnerable. Las mascarillas están dejando de ser un complemento extraño por las calles.

La comida (y el papel higiénico) es lo que más aglomeraciones está generando, pero no es lo único de lo que la gente está haciendo acopio. Así, en la Casa del Libro, la encargada, Carmen, explicaba que, sobre todo el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, habían tenido una notable afluencia de clientes. Por un lado para pedir “algo con lo que entretener a los niños en casa”, ante la suspensión de las escuelas. “Nos pedían muchos cuadernillos de vacaciones, pero no teníamos”, explicaba. Para ellos mismos también se llevaban una inusual cantidad de libros, para tener algo que hacer. “Hoy teníamos hasta cola antes de abrir”, contaba, sorprendida. En cualquier caso, habían tomado ya la decisión de cerrar a las 13.00 horas.

También habían notado un incremento de ventas entre clientes habituales en la tienda de Cosméticos Paquita Ors de Independencia, según explicaba una de las dependientas, Andrea Arnal. “Aparte de que tenemos gel desinfectante, que la gente se lo lleve mucho, han venido a coger productos, por lo que pueda pasar, nos dicen. Se han estado llevando el doble de lo habitual. Eso sí, gente que entre por primera vez ninguna, no hay nadie por la calle, y el miedo se nota, por ejemplo, en la cancelación de las consultas de diagnóstico de piel que tenemos los sábados”, contaba.

La falta de clientes también se notaba a lo largo de la calle Alfonso, y lleva unos días haciéndolo. Sara Ignacio, de la tienda de complementos Wite Elis’s, explicaba que las recaudaciones se están resintiendo, por varios factores. “No hay gente, y la compra es menos agresiva, por decirlo así. Los clientes ya no se prueban las cadenas o las pulseras, y muchos también te dicen que no te acerques. Nosotros mismos, inconscientemente, tampoco nos aproximamos y es una venta más fría, más distante”, explicaba.

Esto se combina con la preocupación de los propios trabajadores, que no saben si van a tener que cerrar, si lo harán aunque no sea obligatorio, porque no compensa la apertura, y por su futuro laboral. “La conciliación tampoco es fácil, yo tengo un hijo de tres años y mi madre también trabaja”, añadía.

La capital aragonesa, como la mayoría de poblaciones del país, se debate entre la prevención y la normalidad, en espera de que se concreten medidas más contundentes contra el coronavirus, si lo hacen.