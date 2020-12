ZeC cree que el aumento presupuestario no garantiza la buena atención de las necesidades de la ciudadanía

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

El todo gratis es insostenible para cualquier país , ya que solo crea a paso del tiempo deudas ,hambre y mucha miseria . Yo quiero POLTICOS que administren con arreglo a lo se ingresa y no que todo lo solucionen pidiendo créditos que luego no se pueden pagar . Por cierto sería interesante conocer cuántos intereses se están pagando diariamente de los préstamos que nos han creado y que no se pueden pagar en los plazos señalados .