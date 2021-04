Las zonas de salud de Fraga, Binéfar y Tamarite reportan el mayor número de contagios de la provincia de Huesca

Las zonas de salud de Fraga, Binéfar y Tamarite han reportado el mayor número de contagios de coronavirus en la provincia de Huesca en esta jornada. Del total de 57 nuevos casos, diez más que el día anterior, estas tres zonas han sumado 30 positivos.

En concreto, en Fraga han notificado 12 contagios, en Binéfar diez y en Tamarite, ocho, situación que viven con preocupación los vecinos de esta parte de la provincia, que temen la posibilidad de confinamientos perimetrales en municipios, tal y como ha sucedido en la localidad zaragozana de Tarazona.

La coordinadora del Centro de Salud de Fraga, Pilar Albás, ha apuntado que la actividad económica y la movilidad está muy interrelacionada con la provincia de Lérida y "el que se tenga que desplazar para trabajar va a tener que ir igualmente a Lérida" por lo que un confinamiento "puede hacer disminuir" la movilidad, pero "la solución es muy difícil" por la vinculación económica entre ambos territorios.

En su opinión, no se puede comparar la parte oriental de la provincia con otras comarcas. No obstante, ha asegurado que todos los casos se están detectando en núcleos familiares y esto facilita el control y seguimiento de los contagios. Albás ha remarcado que no se han declarado positivos entre los trabajadores temporeros.

Por otra parte, ha informado de que se ha detectado una mayor prevalencia de la cepa británica, algo que ha contribuido a que, "aún estableciendo el aislamiento de un positivo, casi toda la familia se acabe contagiando" por lo que ha insistido en que hay que seguir respetando las medidas de prevención y protección frente al virus.