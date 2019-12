Críticas a Alejandro Sanz por su discurso en la Cumbre del Clima

El músico Alejandro Sanz anunció ayer, en la recta final de la Cumbre del Clima de Madrid, su compromiso para reducir los niveles de CO2 en sus giras, siguiendo la senda iniciada por Coldplay. "Voy a implementar un estudio de la cantidad de CO2 que emiten mis conciertos. Pondré todo el esfuerzo para que mis conciertos tengan como principio básico la energía renovable, que los sistemas de transporte sean eléctricos o lo que sea necesario para frenar esto".

Aquí vemos a Alejandro Sanz en su casa ecológica de Miami, con su barco ecológico, concienciándose sobre la huella de carbono pic.twitter.com/h0tM20dPp8 — 🛫 Tomás 🛬 (@quietorl) December 10, 2019

Sin embargo, las redes sociales respondieron a sus palabras publicando imágenes del músico a bordo de su yate en su casa de Miami y de sus desplazamientos a bordo de su avión privado exigiendo al cantante que aplique "en serio" lo que defendió sobre el atril.

El madrileño, a punto de cumplir 51 años, advirtió en su alegato:"Mi intención no es acusar ni señalar a nadie porque creo sinceramente que todos somos culpables del momento crítico en el que nos encontramos y todos somos parte de la solución".

Sanz pidió a la audiencia que "piense en los niños", a los gobernantes "que no tengan miedo a exigirnos sacrificios" y se mostró optimista. "Quiero creer que llegaremos a tiempo para revertir el cambio climático, pero me doy cuenta de que estamos ante la última oportunidad de hacer realidad este cambio. Vamos a demostrarnos que de verdad somos capaces de buscar entre todos una solución coherente. No perdamos más el tiempo. Seamos justos con los más desfavorecidos porque no puede haber una transición medioambiental sin una sociedad justa, equitativa e inclusiva".