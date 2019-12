La Cumbre de Madrid urge a los países a aumentar las reducciones de CO2 para cumplir París

La Cumbre del Clima de Madrid ha conseguido cerrar un texto de declaración final en la que manifiesta la urgente necesidad de que los países aumenten sus compromisos de reducción de emisiones de CO2 y lo hagan el año próximo, cuando deben presentar sus planes formalmente ante la ONU. El document añade que estos planes deben estar dirgidos a salvar la brecha entre los actuales respecto al objetivo de París, evitando un aumento de tempertura superior a 1,5º.

Fuentes español el Ministerio de Transición Ecológica consideran que con el acuerdo "se sientan las bases para que los gobiernos presenten planes más ambiciosos para responder a la emergencia climática".

El acuerdo ha sido fraguado por la ministra Teresa Ribera en casi nueve horas de conversaciones que se han prolongado durante toda la noche. La presidenta chilena de la Conferencia, Carolina Schmidt, le traspasó el grueso de las negociaciones después de dos días de absoluto bloqueo que han convertido a la COP 25 en la más prolongada de la historia con 41 horas de debates más allá de lo previsto cuando aún quedan asuntos por zanjar.

LA VICTORIA PARCIAL DE CHINA E INDIA

El texto final no llama explícitamente a los países a ampliar los planes presentados el año 2015 como reclamaba la Unión Europea, por la oposición de los grandes contaminadores, como China e India. Ambos países consideran que ellos no necesitan ampliar la ambición de sus planes y no quieren revisarla hasta el año 2023. En este sentido en documento les deja una vía de escape.

Uno de los observadores de la COP5 ha afirmado que el acuerdo final no es al menos un paso atrás respecto al Acuerdo de París como pretendiían enre otros esos gigantes asiáticos. "Se han salvado los muebles en un contexto muy difícil creado por el inicio de la retirada de los Estados Unidos", ha valorado.