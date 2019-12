Greta dará una rueda de prensa el jueves antes de participar en la marcha por el clima

Greta Thunberg ofrecerá una conferencia de prensa a las 16.30 horas este jueves en Madrid , antes de participar en la gran manifestación por el clima que empezará en Atocha a 18 horas. La activista sueca llegará unas horas antes a Madrid probablemente en tren desde Lisboa. En primera instancia los organizadores anunciaron que Greta tomaría la palabra en el final de la marcha pero luego Fridays For Future, la organización inspirada por ella, lo desmintió.

La manifestación está convocada Juventud por el Clima Fridays for Future España, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática, 2020 Rebelión por el Clima, Cumbre de los Pueblos, Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) y Minga Indígena, con el apoyo de cientos de organizaciones internacionales.

La activista, que ha viajado desde América hasta Portugal en La Vagabonde (un catamarán propiedad de los youtubers Riley Whitlum y Elayna Carrasu), responderá a las preguntas que le formulen los medios de comunicación acreditados en La Casa Encendida de Madrid acompañada de la activista de Juventud por el ClimaFridays for Future España Shari Crespi, la compañera de FFF Uganda Vanessa Nakate y el coordinador de internacional de Juventud por el ClimaFridays For Future España Alejandro Martínez. El acto estará moderado por el co-coordinador de comunicación y prensa de Juventud por el ClimaFridays For Future España Tomás Castillo.