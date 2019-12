Greta Thunberg lamenta que tenga más interés su viaje que el fracaso de la COP25

La activista medioambiental sueca Greta Thunberg ha lamentado este lunes que aparentemente haya desatado mayor interés en los medios los inconvenientes de su viaje en tren por Alemania que lo que califica de "fracaso" de la cumbre climática COP25 de Madrid.

"Sorprendentemente, los medios parecen estar más interesados en los viajes en tren de adolescentes que en el hecho de que el COP25 fracasara", escribe Thunberg en su cuenta en Twitter, en alusión al revuelo desatado por la foto suya que colgó en esa misma red social sentada en el suelo de un ferrocarril alemán.

"A veces es una suerte viajar con periodistas para que puedan confirmar la historia", añade, con respecto a la versión dada en el diario sueco "Dagens Nyheter".

Media surprisingly seems to be more interested in a teenagers train travels than the fact that #COP25 failed.

But since conspiracy theories are running high, here is what happened.

Sometimes it’s lucky that you are traveling with journalists who can confirm the story... https://t.co/Fz0MZavrdH