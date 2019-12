El movimiento mundial por el clima mide este viernes su fuerza en Madrid

El movimiento juvenil contra el cambio climático culminó un año de movilizaciones con una gran demostración de fuerza el pasado septiembre. Más de 7 millones de personas salieron a la calle en todo el mundo, 400.000 de ellas en España. Tres meses después volverá a medir su fuerza en Madrid este viernes, donde se desarrollará la Marcha por el Clima convocada por más de 850 organizaciones con el objetivo de recordar a los gobiernos que participan en la Cumbre COP25 que "el mundo ha despertado" y exigirles medidas urgentes contra la emergencia climática.

La marcha saldrá de Atocha a las 18 horas y prevé llegar a Nuevos Ministerios, sede el Ministerio para la Transición Ecológica, hacia las 20. Los organizadores esperan una asistencia mínima de 100.000 personas en lo que se convertiría en la mayor manifestación medioambiental de historia de España. Cuentan a priori con buenos mimbres para ello. Ya en septiembre al movimiento juvenil inspirado por Greta Thunberg se sumaron los adultos. Organizaciones ecologistas y sindicatos participan en la convocaria y varios líderes políticos como Irene Montero e Íñigo Errejón han anunciado la presencia dirigentes. También acudirán miembros de diversas organizaciones internacionales.

Tomorrow December 6th we strike again around the world for the climate!

I’ll join the strike in Madrid at #COP25 18.00 at Atocha! See you there!#FridaysForFuture #ClimateStrike #schoolstrike4climate pic.twitter.com/bD5VYXFtqV