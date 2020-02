3.000 guerreros en la estepa de San Gregorio

Los participantes de la XIV Carrera del Ebro volvieron a disfrutar de una mañana espectacular. Fue el día perfecto. Buena organización a cargo de la Brigada Aragón y Unesco Aragón y una participación muy numerosa con 2.850 participantes entre la ultra de 25 kilómetros, la andada y la popular de 12.000 metros. Además sol, buen tiempo, sin aire y una temperatura fresca. Además el recorrido era muy atractivo por el campo de maniobras de San Gregorio, el Escarpe y el descenso hasta las orillas del Ebro. Los corredores podían mitigar su esfuerzo viendo el material militar del recorrido.

La prueba cívico-militar con carácter solidario volvió a ser modélica y se encuentra entre las mejores de largo aliento que se disputan en la capital aragonesa. Muchos de los que disputaron la Carrera del Ebro la tomaron como preparación para los próximos Medio Maratón y Maratón de Zaragoza.

Hubo sorpresa en la carrera masculina de 25 kilómetros. La ganó un semidesconocido que trabaja en el guardia civil. Es Javier Ballester, que ganó con 1.29.50. Lo suyo por las carreras es una pasión. «Llevo practicando el atletismo desde hace cinco años. No tengo un hueco a lo largo del día y el único momento para entrenar es a las cinco de la mañana, cuando las calles no están puestas aún», explica el corredor preparado por el técnico Jesús Romero.

Era la primera vez que competía el atleta zaragozano en la carrera. Llegó y besó el santo. «Ha sido un día espectacular para correr con 5 grados a la salida. Me he escapado en el kilómetro cinco casi sin querer de José Antonio Casajús. He corrido en solitario 20 kilómetros y se me han hecho un poco monótonos», indicaba el atleta del Zenit La Mafia, que quiere bajar en los 10K de Laredo de los 32 minutos.

Su gran rival era José Antonio Casajús, segundo en meta con 1.32.31. «Ballester tenía más ritmo que nosotros y se ha ido en el kilómetro cinco». Casajús prepara el Nacional de maratón que se celebra en Zaragoza. «Mi idea es conseguir podio en la categoría M55 e intentar el récord de España. Espero que marzo sea un buen mes de entrenamiento». El tercero en meta fue Nacho Cabal con 1.33.07. En mujeres Laura Peña fue la primera con 1.54.14, seguida de Esther Fillat con 1.54.36 y Noelia Marqués con 1.57.17.

En los 10K femenino, triunfo de prestigio de la ultrafondista internacional Alicia Pérez con 53.04, seguida de Yolanda Gómez (1.01.30) y Beatriz Andú (1.02.41) y en hombres Eduardo Suárez ganó con 49.18 a Abdolulaye Diba (49.29) y a Lorenzo Bellés con un crono de 49.59.