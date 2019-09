5.000 metros de felicidad

Toni Abadía fue un atleta etíope el sábado pasado en la final de los 5.000 de los Campeonatos de España absolutos que se han celebrado en La Nucía. Dejó hacer al gran favorito, el catalán Adel Mechaal, y fue a rebufo hasta que a falta de 500 metros aplicó un cambio de ritmo que no resistieron ni Mechaal, ni Jiménez. Era el tercer título en esta distancia del atleta del Nike a las puertas de iniciar la preparación de su primer maratón en Valencia el 1 de diciembre.

Tras las dudas que causó en el Mitin de Madrid, donde Abadía fue el cuarto del 3.000, el zaragozano volvió a mostrar su carácter caníbal cuando está inspirado sobre la pista. «No me encontré muy bien en Madrid y me vi fuera de carrera a falta de 400 metros. Esto me generó dudas». A Abadía le sorprendió el planteamiento de carrera de Mechaal. «Con 3.33 en milqui pensaba que nos dejaría hacer, pero salió tirando a ritmo, lo que nos vino muy bien para acabar fuertes. Me dijo que quería hacer la mínima para Doha en el 5.000 y para él era un test. Aunque le hubiera gustado ganar», explica Abadía.

El campeón de España piensa que «Mechaal es posible que recordara mi triunfo del año pasado y quiso demostrar que también es fuerte en carreras rápidas. La verdad es que hizo 13.35 corriendo en solitario, pero queda lejos del 13.20 de la mínima mundialista. Pero en el 1.500 está pletórico y podrá estar en la final del Mundial», indica.

Abadía y Pérez tenían pensado salir a relevos. «Cuando vimos que los primeros metros asumió la responsabilidad, ya sabíamos que teníamos que ir detrás de él». El momento crítico fue a falta de 600 metros. «Pesaba que me volviera a pasar lo de Madrid. Moví ficha en largo y decidí morir en mi ataque. Tiré a falta de 600 metros en progresión. A falta de 300 no dejé que me adelantara Jiménez y esa fue la clave para llevarme el oro».

GRAN REGISTRO

La marca de 13.29.37 es la mejor de Abadía en un Nacional. «Hice 13.37 en Gijón y en La Nucía podría haber bajado dos segundos si no me dejo ir al final». Su mejor marca personal es de 13.12 en la distancia. Este título tiene su sabor especial para el fondista. «Lo pasé muy mal en la Copa de Europa de 10.000, donde tuve un sabor muy amargo. Ha sido un camino difícil el invierno con la rotura en el isquiotibial y una pequeña anemia. Pero la confianza en Mareca ha hecho posible que este oro llegase», afirma satisfecho.

Ahora Abadía dará el gran salto al maratón. Llegará el 1 de diciembre en Valencia. «Empezaré la preparación tras la Milla de Delicias. Serán doce semanas con un pequeño impase el 29 de octubre con el Medio Maratón de Valencia. Con Mareca voy tranquilo porque es un especialista de entrenar a maratonianos y él lo ha vivido en sus carnes». Su objetivo será estar en los Juegos de Tokio en la distancia. «Ahora está muy caro y tendré que dar mi mejor versión. Si cuajo un gran maratón, seré tan polivalente como Eliseo Martín, que ha sido mi gran referente», indica.

Su objetivo es estar por debajo de los 2.10. Acuden tres atletas por país a Japón. «Tendré que hacer esa marca para estar en Tokio y Valencia será un buen escenario. Contaré con un muy buen compañero como es Chiqui Pérez. Los dos tenemos el mismo objetivo y nos ayudaremos como en las pruebas de pista para conseguir nuestro sueño».

Este sábado será una de las estrellas de la Milla de Delicias. «Este año tengo la suerte de estar en un gran estado de forma y me haría mucha ilusión volver a ganar. He vencido cuatro veces y podría superar a Roberto García. Sería para mí algo precioso en esta prueba de tanta tradición. Los aragoneses están en gran forma con Torre, Manceñido y Mayo a la cabeza».