Acosta sigue asombrando al Mundial con otra victoria

Tremendo. Estamos, sin duda, frente a uno de los grandes y nuevos descubrimientos del motociclismo mundial. El murciano Pedro Acosta, de 16 años, apodado el ‘tiburón de Mazarrón’, se ha convertido en uno de los grande ‘rookies’ de la historia solo comparado a mitos jóvenes como Marc Márquez o el japonés Dahiro Kato, capaz de subirse al podio, como Acosta, en las tres primeras carreras de su vida en el Mundial, con la diferencia de que este jovencísimo murciano, líder destacado del campeonato de Moto3, ha ganado dos de esos tres ‘cajones’, pues venció en Catar, saliendo el último, arrancando desde la calle de talleres, y hoy en el precioso y vertiginoso trazado de Portimao (Portugal).

Acosta (KTM), que ha deslumbrado a todo el mundo, se ha vuelto a comportar en Portugal, la tercera carrera del año, como si llevase diez años en el Mundial cuando son, realmente, tan solo tres fines de semana, dos seguidos en Losail (Doha) y este de Portugal. Estuvo todo el tiempo marcando al ‘poleman’ y al piloto que ha mandado durante casi todas las vueltas, el italiano Dennis Foggia, siguiéndole, estudiando sus movimientos y, sobre todo, investigando donde le podía superar.

Candidato al título

Y ya en la última vuelta, Acosta, que ha sumado 70 de los 75 puntos posibles, ha superado a Foggia en un interior de derechas y, al final, en la última curva, el piloto murciano ha sufrido un coletazo de su KTM que ha sabido controlar con la experiencia de todo un veterano, enderezar la moto y aguantar el sprint de la poderosa Honda de Foggia, que ha cruzado la meta a centíemtros del murciano, que venció por solo 51 milésimas de segundo.

“Ha sido una carrera increíble”, reconoció el propio Acosta antes de subirse al podio en Dorna TV. “Ha sido un fin de semana delicado, pues la pista no ha estado siempre bien, con humedades y no ha sido fácil preparar la carrera. Cuando he salido a pista le he dicho a mi equipo que quería disfrutar de todas las vueltas y, al final, llevarme el trofeo, sí”.

Acosta reconoció que había hablado con su jefe, el finlandés Aki Ajo, al que le ha dicho que "si no me divierto, no ganaré, así que lo que voy a hacer es pasármelo bien durante 25 minutos y, al final, llevarme un premio, un trofeo. Yo sé que sufriré en circuitos que no conozco y, por tanto, si queremos llegar al final con posibilidades de un premio grande tendremos que ser listos en los trazados donde no podamos ganar".

Mundial de Moto3: 1. Pedro ACOSTA (España), 70 puntos; 2. Jaume MASIA (España), 39; 3. Darryn BINDER (Suráfrica), 36; 4. Niccoló ANTONELLI (Italia),36 y 5. Andrea MIGNO (Italia), 29.